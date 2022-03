PSG: malade, Messi est incertain face à Monaco

Absent de l'entraînement ce vendredi, Lionel Messi est malade et incertain pour le déplacement à Monaco ce dimanche (13 heures) en Ligue 1. Un nouveau point sera fait samedi afin de savoir si l'Argentin sera dans le groupe.

Incertitude autour de Lionel Messi. Comme annoncé par Prime Video et confirmé par Le Parisien, l'Argentin, malade, n'a pas participé à l'entraînement ce vendredi au Camp des Loges. Un nouveau point sera effectué samedi afin de savoir s'il pourra prétendre à une place dans le groupe qui s'envolera pour Monaco, dimanche à 13 heures. Une absence serait un coup dur pour le septuple Ballon d'Or, copieusement sifflé face à Bordeaux lors de chaque touche de balle la semaine dernière.

Messi veut rester la saison prochaine

Dix jours après une nouvelle désillusion en Ligue des champions face au Real Madrid, la Pulga veut pourtant rester dans la capitale l'an prochain et ce, malgré la déception. De sources proches du joueur, l’Argentin estime qu'il n'est pas surprenant que les fans soient en colère. En privé, Lionel Messi pense que tous ceux qui le connaissent savent qu'il est le premier à vouloir gagner. Le septuple Ballon d'or s’est montré très irrité au Camp des Loges ces derniers jours.

Sous contrat jusqu'en 2023, avec une année en option, l'attaquant est venu au PSG convaincu qu'il a ce qu'il faut pour être champion d’Europe. Et cela ne changera pas malgré l’élimination en C1. Après avoir trouvé une maison à Paris et s'être installé dans la ville, avec sa femme et sa famille, l'attaquant de 34 ans espère desormais pouvoir évoluer à son meilleur niveau après une période d’adaptation, des blessures et un Covid qui a laissé des traces.