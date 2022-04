Saint-Etienne: "Une humiliation", "un coup de massue"... les Verts KO après la déroute à Lorient

Dans un duel de mal classés très important pour le maintien, Saint-Etienne s'est lourdement incliné vendredi sur le terrain du FC Lorient (6-2), en ouverture de la 31e journée de Ligue 1. Après le match, les Verts ont eu des mots forts, en appelant à vite relever la tête.

Un naufrage. Dans un match qu’il ne fallait surtout pas perdre. Après avoir pourtant mené 2-0 au Moustoir, Saint-Etienne a sombré pour finalement s’incliner 6-2 vendredi sur le terrain du FC Lorient en ouverture de la 31e journée de Ligue 1. Une claque pour rappeler que le maintien est encore loin d’être acquis pour les Verts. Catastrophiques en seconde période, accablés par l’expulsion du revenant Yvan Neyou après l’heure de jeu, ils ont pris l’eau face à des Merlus déchaînés. Pointés désormais à quatre points de leurs bourreaux, les hommes de Pascal Dupraz restent à la 18e place du classement, sous pression en attendant le duel entre Bordeaux (20e) et Metz (19e) dimanche.

Bernardoni : "Les excuses ça ne suffit pas"

Après la rencontre, les Stéphanois ont eu des mots forts, lucides sur leur niveau de jeu. "On a été nuls à chier. 6-2, c'est une honte, honte à nous, on fait honte à tout un club. Il n'y a rien à dire, c'est le néant. Ce n'est pas parce qu'on a perdu ici qu'on ne peut pas se maintenir. Honte à nous", a résumé sur Amazon Prime Video un Denis Bouanga très remonté contre la prestation de son équipe. "On a honte, ce n’est pas ce qu’on voulait montrer, il y a énormément de déception. Il faut tout de suite se remobiliser. C’est inexplicable. On savait qu’on pouvait faire un gros coup. C’est un coup de massue. On a une mission, on ne veut pas faire descendre le club. Cette défaite c’est une humiliation, on doit se faire pardonner", a insisté Harold Moukoudi en zone mixte.

Même analyse du côté du portier Paul Bernardoni : "C’est un coup dur. On a perdu une finale mais il reste 21 points à prendre. Il va falloir se remettre la tête à l’endroit. Si on continue à jouer comme ça va laisser des traces. Je sais qu’on a des hommes dans ce vestiaire, on sait pourquoi on a perdu. On n’était plus ensemble, on s’est éparpillé. Il y a beaucoup de frustration. On comprend les supporters, ils sont autant que frustrés que nous. On s’en excuse mais les excuses ça ne suffit pas il faut des actes sur le terrain." Prochain rendez-vous pour Saint-Etienne samedi prochain, dans le Chaudron, contre le Stade Brestois (17h).