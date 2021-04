Strasbourg-PSG: Courbis se demande pourquoi Mbappé a joué si longtemps

Rolland Courbis s’est réjoui de voir Kylian Mbappé finir le match de Ligue 1 contre Strasbourg sans pépin physique. Le consultant s’est demandé pourquoi Mauricio Pochettino l’avait laissé aussi longtemps sur le terrain à trois jours du quart de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern.

Buteur et passeur décisif, Kylian Mbappé a signé une grande performance ce samedi lors de la victoire du PSG à Strasbourg (1-4) lors de la 32e journée de Ligue 1. L’autre bonne nouvelle, c’est que l’attaquant parisien a joué pendant 89 minutes sans se blesser. Membre de la Dream Team RMC Sport, Rolland Courbis s’est interrogé sur le besoin de laisser le buteur de 22 ans sur le terrain aussi longtemps alors que le quart de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern est prévu mardi prochain au Parc des Princes.

"A partir du moment où il n’y a pas eu de blessure de Kylian Mbappé, je dirais que non Pochettino n’a pas fait d’erreur, a expliqué l’ancien coach de l’OM et Montpellier. Mais imaginons qu’avec l’accumulation des matchs et un sprint en profondeur on le voit se tenir les ischios derrière la cuisse. Qu’est-ce que l’on serait en train de dire? Cela ne s’est pas passé comme cela et tant mieux.

Courbis: "Nous sommes peut-être trop prudents"

Auteur d’un doublé au match aller contre Munich (2-3), Kylian Mbappé aurait pu être laissé au repos avant le duel retour. Mais tout s’est bien terminé et le PSG a fini son match à Strasbourg sans perdre un autre titulaire.

"C’est nous qui sommes peut-être trop prudents, a poursuivi Rolland Courbis. Et la bonne solution c’était peut-être, en accord avec Mbappé, de le laisser sur le terrain jusqu’à la 89e minute. Je préfère ne même pas penser au débat s’il y avait eu blessure."

Mbappé OK, Navas préservé

A l’inverse de la gestion de Kylian Mbappé, le staff du PSG a pris une autre décision pour Keylor Navas. Victime de douleurs musculaires bénignes, le gardien costaricien de 34 ans a été remplacé par Sergio Rico dès la mi-temps du match contre Strasbourg. Une simple mesure de précaution de la part de Mauricio Pochettino et de l’encadrement parisien.

"C’est une victoire sans blessure. Sauf si quelque chose nous a échappé, a lancé le technicien sur RMC […] Le PSG a frappé un grand coup avec trois points et le goal-average."

Pochettino justifie son choix

Interrogé après la large victoire de son équipe, Mauricio Pochettino a justifié son choix de faire appel à Kylian Mbappé pendant presque tout le match en Alsace.

"La meilleure chose pour Kylian pour être prêt, c'est de jouer. S'il sent quelque chose qui ne va pas, il sera le premier à le dire. Nous sommes des professionnels, on a un staff médical... On essaie de prendre les meilleures décisions pour l'équipe. Les gens peuvent parler, c'est le football. Chacun a sa vérité, on ne peut pas rendre tout le monde heureux. Kylian est un joueur heureux sur le terrain."

