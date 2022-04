Strasbourg-PSG: Stéphan veut des joueurs “décomplexés et ambitieux” contre le champion

A deux jours de recevoir le PSG (21h, 35e journée de Ligue 1) à la Meinau, Strasbourg rêve toujours d’Europe. Si face aux récents champions de France la tâche s’annonce compliquée, Julien Stéphan espère voir le visage habituel de son équipe : conquérant.

Personne ne les attendait là en fin de saison. Pourtant le Racing est bien présent dans la course au podium, à seulement trois points de Rennes, actuel troisième. Le championnat touche presque à sa fin et Strasbourg voit se dresser devant lui le PSG, auréolé de son 10e titre de son histoire. Julien Stéphan, entraîneur des Alsaciens et tombeur des Parisiens en finale de Coupe de France 2019 avec Rennes, n’est pas perturbé pour autant. "On ne changera pas notre approche. Je veux des joueurs décomplexés, ambitieux, qui pressent l’adversaire, étaye-t-il. Je veux que mon équipe aborde ce match de la même manière que les autres. On se concentre sur nous et ce que l’on est capable de faire."

Le coach de 41 ans préfère se concentrer sur son groupe plutôt que regarder du côté parisien : "On n’a pas eu de complexes lorsque l’on a joué Rennes, Nice, Lyon ou Monaco. On change encore de gamme de joueurs mais on doit se concentrer sur nous, faire notre match."

"Presser Paris tout le temps ce n’est pas possible"

Les Strasbourgeois qui sortent d’une série de 11 matchs sans défaite - interrompue par Nice la semaine dernière, savent comment s’y prendre pour mettre en échec le collectif de la capitale, sans pour autant jouer au poulet sans tête : "Presser Paris tout le temps ce n’est pas possible, il faudra sélectionner les moments et êtres très efficaces dans ce temps-là. Il faudra aussi beaucoup de résilience et de résistance à l’effort.”

Bien que les Parisiens soient déjà champions, Julien Stéphan ne s’attend pas à ce qu’ils lâchent le match. Selon le technicien, les champions vont être "honnêtes vis-à-vis de la compétition" et leur "rendre la tâche difficile."

En cas de victoire sur le PSG, Strasbourg ferait un grand pas vers la qualification européenne et pourrait revenir à hauteur du podium en cas de contre-performances de ses adversaires. Après l’échéance parisienne, le RCSA devra négocier un déplacement à Brest avant de recevoir Clermont puis de finir sa saison au stade Vélodrome à Marseille, avec pourquoi pas, une qualification européenne au bout.