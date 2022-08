Strasbourg – Reims : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Strasbourg reçoit Reims à la Meinau pour la troisième journée de championnat. Les deux clubs ont un début de saison difficile et espèrent remporter leur premier match. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Strasbourg – Reims !

La saison a débuté par des rencontres difficiles pour Strasbourg. Les Strasbourgeois ont connu une défaite contre Monaco (2-1) et un match nul à Nice (1-1). Désormais, les hommes de Julien Stéphan affrontent Reims, sous le regard et le sifflet de Ruddy Buquet. De leur côté, les Champenois ont perdu leurs deux premiers matchs contre Marseille (4-1) et Clermont (2-4).

Regardez Strasbourg - Reims Le match est diffusé sur Prime Video Profitez de l'offre Amazon Prime Video et regardez le match Strasbourg - Reims ! J'en profite

Les joueurs ont proposé un jeu cohérent mais de nombreuses failles ont permis à l’attaque clermontoise de prendre le dessus. Il se retrouvent donc en dernière position du classement, ex aequo avec Troyes. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Strasbourg – Reims !

Regardez le match Strasbourg – Reims ce week-end !

Ce dimanche 21 août à 13 heures, retrouvez en direct le match Strasbourg – Reims sur la chaîne Le Pass Ligue 1 via Amazon Prime. En ce moment et jusqu’au 28 août, l’offre promotionnelle Le Pass Ligue 1 est au prix de 89 euros par an. Puis, l’offre d’abonnement sera au prix de 12, 99 euros par mois ou 99 euros par an. Dès l’inscription, vous pouvez assister à 80 % des matchs de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT. Thierry Henry et son équipe de consultants vous donnent rendez-vous dans les émissions avant et après matchs pour décrypter et analyser les rencontres. D’autre part, la chaîne propose des multiplex pour les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 joués en même temps. Enfin, la chaîne Le Pass Ligue 1 est disponible sur l’écran de votre choix et via l’application Prime Video.

Cliquez ici pour profiter de l’offre Amazon Prime – Le Pass Ligue 1

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.