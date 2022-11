TOUT COMPRENDRE - PSG: pourquoi autant de tensions avec la mairie de Paris au sujet du Parc des Princes ?

Un bras de fer de plus en plus tendu oppose la ville de Paris, propriétaire du Parc des Princes, au PSG, le club qui l'occupe et souhaite l'acquérir pour l'agrandir. Une vieille histoire.

A quand remontent les premières frictions ?

Le sujet est parfaitement connu des supporters parisiens. Et pour cause, il n’est pas franchement nouveau, on pourrait même dire qu’il traîne en longueur depuis l’arrivée des Qatariens à la tête du Paris Saint-Germain. L’agrandissement ou l’acquisition par le club du Parc des Princes, situé dans le XVIe arrondissement, est souvent l’objet d’un bras de fer entre le PSG et la mairie de Paris, propriétaire de l’enceinte qui a vu les Bleus remporter l’Euro en 1984. En novembre 2011, déjà, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, en fait un élément central de son projet de développement et de croissance en affirmant au Parisien que "la rénovation du Parc doit correspondre à nos besoins et nos ambitions".

Des paroles aux actes, les dirigeants parisiens nouvellement arrivés sont impatients de lancer des travaux de grande ampleur en vue de l’Euro 2016, avec pour objectif de porter la jauge à 60.000 places. Inconcevable à l’époque pour la ville de Paris. Sous la pression des élus de la capitale et de ses propres supporters, c’est finalement le PSG qui plie, et renonce à son projet, qui l’aurait obligé à quitter le Parc des Princes pour occuper pendant deux ans l’enceinte dionysienne du Stade de France. Nasser Al-Khelaïfi nourrissait l’ambition de sortir de terre un stade flambant neuf de 60.000 places sur les décombres du précédent, il devra remettre son projet à plus tard, car la rénovation se fera a minima. Et sans déménagement.

"Le PSG est aussi gagnant car il s’offre du temps pour réfléchir à quelque chose d’ambitieux, voire de visionnaire concernant le Parc des Princes", veut croire à l’époque Jean-Claude Blanc, en charge du projet pour le PSG. Les discussions avec les édiles ne cesseront jamais par la suite, le PSG réaffirmant à intervalles réguliers sa volonté d’agrandir, mais aucun compromis ne sortira de ces palabres. Le PSG guette pendant longtemps un quelconque signal positif, qui puisse enfin aboutir à du concret, mais rien n’avance. Loin d’accélérer le dossier, la perspective des Jeux olympiques de Paris 2024 aurait plutôt tendance à embourber un dossier qui s’enlise depuis plusieurs années à force de tergiversations. Pendant ce temps, le Qatar s’impatiente. "À chaque fois, ce sont les mêmes fausses promesses : aujourd'hui, demain, cette élection, la prochaine élection... Nous sommes fatigués de tout cela", s’est agacé Nasser Al-Khelaïfi ce mardi, dans les colonnes de Marca.

Pourquoi la question de l’exploitation est-elle aussi centrale ?

QSI a massivement investi dans le club pour porter sa valeur de 72 millions à 4 milliards d’euros, installant le Paris Saint-Germain comme une place forte du football européen en à peine plus d’une décennie. De 2011 à 2021, les revenus du PSG ont été multipliés par 6, passant de 95 millions d’euros à 540.6 millions d’euros. Le club de la capitale veut désormais passer à l’étape supérieure et accroître les revenus liées à son enceinte, dans laquelle il a déjà investi 85 millions d’euros (alors qu’elle ne lui appartient pas !), et prévoit d'y investir encore 500 millions d'euros, pour poursuivre sa croissance. Racheter le Parc des Princes permettrait au PSG de ne plus être tributaire de la collectivité pour réaliser les agrandissements souhaités.

"Nous voulons un stade comme tous les autres clubs, nous devons augmenter nos revenus, avoir un meilleur stade pour nos fans, et avoir plus de fans qui viennent que nous ne pouvons en accueillir", a martelé Nasser Al-Khelaïfi dans une interview à Marca. Dans l’esprit du président parisien, cette évolution est essentielle pour continuer à se battre dans la même catégorie que les mastodontes européens qui enregistrent des affluences à plus de 80-90.000 supporters. En attendant, la Ville de Paris est toujours propriétaire du stade. En décembre 2013, la mairie de Paris et le PSG ont signé une convention d’exploitation, un bail emphytéotique de trente ans contre le paiement d’un loyer d’un million d’euros par an.

Quelle est la position de la mairie de Paris ?

"Ils (les dirigeants du PSG) disent: on injecte 500 ou 600 millions (d'euros) de travaux que si on est propriétaires. Nous, ce n'est pas notre inclination première de leur vendre le Parc des Princes. C'est le patrimoine de la ville, des Parisiens", a argué jeudi dernier Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris.

"Des discussions sont engagées autour de la vente et on leur a dit: avant même de savoir si on souhaite vendre, il faudrait s'entendre sur un prix. Aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé au bout de ces discussions", a poursuivi l'élu parisien dénonçant "un coup de pression" du PSG.

Combien vaut le Parc des Princes ?

Entre la ville de Paris, qui en réclame 350 millions d’euros, et le club, qui se dirait prêt à en débourser 40, les points de vue sont très éloignés à ce stade. La valeur de l’enceinte sera de toute façon estimée en fonction de sa localisation, de la manière dont il est desservi, de sa superficie, de son état général, de ce que le club a l’intention d’en faire, etc...

Selon l’économiste Christophe Lepetit, interrogé par Le Parisien, le prix pourrait se situer au-delà de la centaine de millions d’euros, "c’est sûr", soit un montant assez éloigné de ce que proposerait actuellement le PSG. Également interrogé par nos confrères du Parisien, un autre économiste, Patrice de Monaco, un potentiel prix proche du milliard d’euros ne serait pas incohérent.

Quelles autres options s’offrent au PSG ?

Face à l’obstination de la mairie de Paris, qui campe sur ses positions, Nasser Al-Khelaïfi songerait à quitter le Parc des Princes, avec deux options en tête pour parvenir à ses fins. La première consisterait à répondre à l’appel d’offres de renouvellement de la concession du Stade de France (qui se termine en 2025) et potentiellement faire une offre d'achat. La consultation est attendue pour 2023. Le Stade de France, propriété de l'État qui cherche à le vendre, serait évalué à environ 600 millions d'euros.

L'avantage est qu'il ne nécessite pas autant d'investissements pour rénover. En tout cas, l'État verrait d'un bon œil de voir son enceinte entre les mains des Qatariens, avec le PSG comme club résident. Pour les supporters, c’est une autre histoire. La deuxième option serait de projeter la construction d'une nouvelle enceinte. Le club aurait déjà repéré deux sites qui pourraient accueillir un tel chantier. Reste à savoir si ce coup de pression de Nasser Al-Khelaïfi pourrait réellement aboutir à un départ du Parc des Princes, ou s'il s'agit juste d'un levier de négociation. "Le conseil municipal pense que nous plaisantons, mais ce n'est pas le cas", a-t-il menacé ce mardi.