Trophées UNFP: la présence de Neymar parmi les finalistes fait jaser

Neymar est l'un des cinq finalistes pour le trophée du meilleur joueur UNFP de la saison 2020-2021 de Ligue 1, alors que ses performances ne sont pas au rendez-vous. Mais sa présence est la conséquence du vote de joueurs du championnat.

Les nominations pour les récompenses individuelles sont toujours sujettes aux critiques dans le monde du football. Les trophées UNFP n'y échappent pas, avec la présence de Neymar parmi les cinq finalistes pour le titre de meilleur joueur de la saison 2020-2021 de Ligue 1. L'attaquant du Paris Saint-Germain est présent aux côtés de Kylian Mbappé, Memphis Depay, Burak Yilmaz et Wissam Ben Yedder.

Les reproches, largement étalés sur les réseaux sociaux, concernant cette nomination de Neymar sont légitimes, au regard de sa saison décevante en championnat. Sur les 36 journées déjà disputées, le Brésilien n'a même pas pris part à 50% des rencontres avec son équipe. Il n'a en effet disputé que 16 matchs, et très exactement 1238 minutes (77 min/match). À cela, il faut ajouter deux cartons rouges, le premier récolté lors du choc contre l'OM perdu 1-0 en septembre, l'autre début avril contre le Losc (défaite 1-0).

Volland, Laborde et Delort font mieux

Le reste du bilan statistique n'est pas fameux: 8 buts (dont 4 penalties) inscrits lors de 6 rencontres, et 4 passes décisives. À deux semaines du dénouement, la star de 29 ans n'est que 30e au classement des meilleurs buteurs.

À titre de comparaison, Kevin Volland est le quatrième meilleur buteur du championnat avec ses 19 réalisations (dont dix penalties). L'Allemand de l'AS Monaco compte aussi 7 passes décisives. Il a donc été décisif 26 fois, alors que Neymar ne l'a été qu'à 12 reprises. Gaëtan Laborde et Andy Delort présentent également de meilleurs chiffres: 15 buts et 7 passes décisives pour le premier cité, 14 et 10 pour le second.

Les joueurs ont mis Neymar dans le top 5

La présence de Neymar dans cette liste de cinq joueurs n'est pas le fruit d'une sélection de l'UNFP. Le règlement de l'événement précise que l'annonce des nommées est faite après le dépouillement des bulletins envoyés par les joueurs. Le numéro 10 du PSG fait donc partie des cinq joueurs ayant recueilli le plus de voix auprès de ses pairs.

C'est aussi valable pour les trophées concernant d'autres catégories de joueur et joueuses, ou ceux pour les meilleurs coachs. Outre la récompense d'honneur, seul le trophée du plus beau but de la saison fait l'objet d'une présélection, qui est ensuite soumise à un vote du public.