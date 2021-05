Mercato: Neymar voudrait jouer au Brésil après le PSG

Selon UOL Esporte, Neymar (29 ans) souhaiterait jouer au Brésil à l’issue de son contrat au PSG qu’il a prolongé la semaine dernière. L’attaquant considérerait ce bail comme le dernier en Europe.

Le plan de la fin de carrière de Neymar (29 ans) s’est dessiné plus précisément la semaine dernière. L’attaquant, qui a rejoint le PSG en 2017 en provenance du FC Barcelone, a officiellement prolongé son bail jusqu’en 2025, alors que celui-ci arrivait à terme en 2022. Un soulagement pour Paris mais aussi pour le joueur, heureux de sa vie parisienne et loin de sa volonté de s’en aller comme en 2019.

Les garanties financières ont évidemment pesé puisque le club lui assurera le même salaire que celui qu’il touche actuellement. Dans ces conditions, d’éventuels prétendants, comme le Barça, ne pouvaient pas rivaliser. L’aspect sportif a aussi pesé alors que le PSG a atteint la finale de la Ligue des champions en 2020 (défaite face au Bayern), puis les demi-finales cette saison (élimination par Manchester City).

Lever la tant convoitée coupe aux grandes oreilles n'est plus un objectif si inatteignable pour un club longtemps éloigné de l’explication finale par ses éliminations précoces en huitièmes ou quarts de finale. Autant de points qui ont pesé dans la balance d’une prolongation.

Un retour à Santos?

Selon le média brésilien UOL Esporte, Neymar considérerait ce contrat comme son dernier en Europe. Mais pas de sa carrière. La star aurait une priorité après son aventure parisienne: rejouer dans le championnat brésilien avant de raccrocher les crampons. Le natif de Mogi das Cruzes (état de Sao Paulo) a lancé sa carrière à Santos, club mythique du pays et de la région.



C’est là qu’il a débuté en pro à ses 17 ans avant d’empiler les buts (136 en 225 matchs), les trophées (dont une Copa Libertadores) et les récompenses individuelles. C’est aussi avec le maillot de Santos qu’il avait croisé la route de Lionel Messi et du Barça en finale de la Coupe du monde des clubs en 2011, deux ans avant de rejoindre le club catalan. L’identité de son dernier club n’est pas encore connue mais son histoire avec le Brésil n’est pas encore terminée.