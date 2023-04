Troyes: "Moi, ma carrière est faite", le gros coup de gueule de Rami sur l’état d’esprit de ses coéquipiers

Encore une fois, Troyes s’est incliné en Ligue 1, cette fois contre Clermont (2-0). 18es, les Troyens voient le maintien s’éloigner encore plus. Après ce nouveau revers, Adil Rami a poussé un gros coup de gueule, en dénonçant l’attitude certains joueurs qui semblent avoir abandonné l'idée de se maintenir.

Plus les semaines passent, plus Troyes semble se rapproche de la relégation en Ligue 2. 18es au classement et à sept points de la 16e position, les Troyens ne gagnent plus. Une nouvelle fois battue par Clermont (2-0) ce dimanche, l’ESTAC n’a plus gagné depuis le 2 janvier (contre Strasbourg 2-3).

Le capitaine Adil Rami a poussé un gros coup de gueule au micro de Prime Video. Le champion du monde a pointé du doigt les attitudes de certains de ses coéquipiers, tout en relevant qu’au vu de sa carrière, une relégation aurait un impact moindre sur lui: "Moi je m’en fous, j’ai 37 ans et ma carrière est faite. Je ne sais même pas si je suis triste pour certains joueurs qui baissent les bras, pour la suite de leur carrière. Ils vont devoir se remettre en question. L’état d’esprit n’est pas bon, et la défaite est logique."

"On leur a donné le match"

Le défenseur assure pourtant que lui et ses coéquipiers discutent durant les entrainements, afin de ne pas commettre les mêmes erreurs. Mais aux yeux de Rami, ces discussions ne semblent pas servir à grand-chose: "On ne peut pas autant dormir sur des détails. On en discute pourtant, mais j’ai l’impression que sur le terrain, ça rentre et ça sort."

Surclassés par un Clermont qui oscille entre le bon et le moins bon depuis quelques semaines, l’ancien marseillais pointe une forme de résignation de la part de ses coéquipiers: "On n’a pas vu une équipe qui avait envie de jouer le maintien. On a baissé la tête, on leur a donné le match. Je ne sais pas pourquoi. On n’a pas montré une bonne image." Pour ne rien arranger, l’ESTAC sera opposé à Marseille lors de la prochaine journée. Pas la meilleure des manières de se relancer.