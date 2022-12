France-Argentine: la dispute entre Rami et la femme de Di Maria se poursuit

La brouille entre le défenseur de Troyes, Adil Rami, et l'ailier de la Juventus, Angel Di Maria, n'est pas terminée. La compagne du champion du monde argentin est, depuis peu, entrée dans la danse et Rami n'en finit plus d'alimenter la machine.

Adil Rami et Angel Di Maria n'en finissent pas d'échanger des amabilités sur les réseaux sociaux. Depuis le premier commentaire pour le moins offensif du champion du monde 2018 à l'encontre du gardien de l'Albiceleste, Emiliano Martinez, peu après la finale du Mondial et ses provocations à l'encontre de Kylian Mbappé, la tension n'a cessé d'augmenter via leurs comptes Instagram interposés.

L'ailier de la Juventus avait enjoint Rami "à aller pleurer ailleurs", déclenchant la suite des hostilités de la part du défenseur troyen. Ce dernier avait alors partagé une publication où l’on voyait Di Maria pleurer dans plusieurs situations: "Quand il perd, quand il gagne et quand il quitte un club". Rami y avait ajouté sa touche personnelle en demandant ironiquement conseil à l’ancien joueur du PSG: "Tu m’apprends Angel!?"

Adil Rami se lâche sur 'Dibu' Martinez © DR Instagram

"Bah alors Jorgelina ? Lui il m'apprend à pleurer et toi tu lui apprends la nouvelle ?"

Ces dernières heures, c'est au tour de la femme de Di Maria d'avoir pris la relève dans cette querelle de clochers. "Angel peut t’apprendre à pleurer, à s’occuper d’une femme comme un gentleman et à marquer des buts dans des finales. Très bonne année génie", a lancé Jorgelina Cardoso sur Instagram à l'international français (36 sélections).

Là encore, de nouveau, Adil Rami a poursuivi sa joute verbale en révélant dans l'une de ses stories que la compagne de l'Argentin lui avait fait une demande d'amis sur ce même réseau social. Son commentaire, toujours taquin, en disait long sur sa volonté de poursuivre les débats : "Bah alors Jorgelina ? Lui il m'apprend à pleurer et toi tu lui apprends la nouvelle ?"

Peut-être que madame Di Maria entendait simplement mettre fin à ces chamailleries en échangeant avec le Français via messages privés. Quoi qu'il en soit, ce n'en est peut-être pas fini de cette brouille improbable - onze jours après la finale du Mondial...