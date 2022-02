Troyes-OM, les compos: Milik et Mandanda remplaçants, Payet en numéro 9

L'OM se déplace à Troyes ce dimanche (17h05) dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Comme en milieu de semaine à Qarabag, Jorge Sampaoli a décidé de laisser son attaquant polonais Arkadiusz Milik sur le banc.

Réagir après le gros coup d'arrêt contre Clermont dimanche dernier (défaite 2-0), et profiter, aussi, du nul entre Strasbourg et Nice (0-0) pour reprendre seul la deuxième place du championnat. Trois jours après son succès à Qarabag en Conference League (3-0), l'OM se déplace ce dimanche après-midi à Troyes (17h05).

Une rencontre pour laquelle Jorge Sampaoli, comme jeudi en Azerbaïdjan, a décidé de se passer d'Arek Milik au coup d'envoi. Alors qu'il a expliqué samedi que Dimitri Payet est meilleur en tant que numéro 9 à ses yeux, c'est bien à la pointe de l'attaque marseillaise que l'Argentin a décidé de titulariser le Réunionnais. Ce qui veut dire que Milik est une nouvelle fois remplaçant.

Pau Lopez de retour dans les buts

Malgré ses deux gros matchs contre Qarabag, Steve Mandanda doit lui aussi se contenter du banc, laissant Pau Lopez garder les buts phocéens. Sinon, Valentin Rongier, Duje Caleta-Car, William Saliba et Luan Peres sont titulaires en défense, avec Boubacar Kamara, Mattéo Guendouzi et Gerson au milieu, ainsi que Bamba Dieng et Cengiz Under en attaque avec Payet.

Côté troyen, on notera la présence, entre autres, de l'ancien Marseillais Adil Rami, avec le brassard en défense.

Le onze de l'OM: Lopez - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Guendouzi, Kamara, Gerson - Under, Payet, Dieng.

Le onze de Troyes: Gallon - Kaboré, Palmer-Brown, Rami, Salmier, Conté - Kouamé, Tardieu, Dingomé - Baldé, Ugbo.