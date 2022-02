Troyes-OM: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match de Ligue 1

L'OM se déplace ce dimanche à Troyes (17h05) dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1, avec l'objectif de reprendre la deuxième place du classement. Un match à suivre sur Canal+ Sport et Amazon Prime Vidéo.

L’OM veut enchaîner. Trois jours après leur victoire à Bakou contre Qarabag (3-0), synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de l’Europa Conference League, les hommes de Jorge Sampaoli comptent bien finir la semaine en beauté. Ils ont rendez-vous ce dimanche à Troyes (17h05), dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Un match à suivre à la télévision sur Canal+ Sport et Amazon Prime Vidéo, à la radio sur RMC, et en direct commenté sur le site et l’application RMC Sport.

Des choix à faire pour Sampaoli

Malgré sa défaite le week-end dernier contre Clermont (2-0), Marseille part largement favori face à des Troyens à la lutte pour le maintien et qui restent sur une série de quatre matchs sans victoire. Depuis sa nomination début janvier en remplacement de Laurent Batlles, Bruno Irles peine à trouver la bonne formule pour relancer le promu. Il est en plus privé de certains éléments comme Renaud Ripart (blessé) et Brandon Domingues (suspendu). En face, Jorge Sampaoli va devoir faire des choix.

Entre Pau Lopez et Steve Mandanda pour le poste de gardien, au milieu où la concurrence est féroce, et en attaque où Arkadiusz Milik pourrait à nouveau démarrer sur le banc. Actuel troisième de Ligue 1, à égalité de points avec l’OGC Nice, l’OM a une belle occasion de repasser dauphin du PSG.