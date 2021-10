Troyes: Rami estime qu'un retour en équipe de France reste possible

De retour en Ligue 1, à Troyes, Adil Rami explique dans une interview qu'il a l'ambition de réussir sa saison pour convaincre Didier Deschamps de le rappeler en équipe de France. "C'est presque impensable (...), mais j'ai du mal à ne pas y penser", dit le défenseur champion du monde.

"Pourquoi pas". Tout en prenant soin d'admettre qu'il serait très improbable que Didier Deschamps le rappelle, Adil Rami garde l'équipe de France dans un coin de sa tête. Toujours dans l'attente de son premier match avec Troyes cette saison en Ligue 1, le défenseur de 35 ans pense que de bonnes performances pourraient éventuellement lui rouvrir les portes de Clairefontaine. "Bien évidemment, c'est presque impensable que je retourne en équipe de France. Mais j’ai du mal à ne pas y penser. Ça fait partie de mon caractère, et personne ne m’empêchera de rêver", affirme-t-il, dans une interview dévoilée mercredi sur le site de la Ligue 1.

"Mais je comprends les gens qui vont lire cette interview et qui vont se dire: «Qu’est-ce qu’il raconte? Il postule pour les Bleus alors qu’il ne joue même pas». C’est ma manière d’être, ajoute-t-il. Dans ma tête, je me dis toujours: «Si tu fais une grosse saison avec Troyes et que tu montres à tout le monde que tu peux répondre présent, pourquoi pas»".

Son premier match après la trêve internationale?

Peu importe son statut de champion du monde, Adil Rami sait que le sélectionneur ne lui offrira pas de 37e sélection comme un cadeau (la dernière remonte au 20 novembre 2018, lors de la victoire 1-0 des Bleus contre l'Uruguay au Stade de France). "Pour aller en équipe de France, le plus important, c'est ton niveau de jeu, constate l'ancien cadre de l'OM. Didier Deschamps ne prend pas un joueur seulement parce qu'il met l'ambiance et apporte de la cohésion. Il s’en fout complétement, il veut des joueurs performants sur lesquels il peut compter. Après, si en bonus, tu es généreux, tu as une bonne mentalité et que tu apportes de la joie de vivre, oui, il va signer pour toi".

Mais avant de s'imaginer avec la tunique frappée des deux étoiles, Adil Rami va devoir retrouver la compétition et s'imposer à Troyes. Il a l'opportunité de disputer ses premières minutes de la saison le 17 octobre, contre Nice pour la 10e journée du championnat.