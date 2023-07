"Un homme profondément humain", l’hommage de Deschamps à Budzynski, légende de Nantes décédée lundi

L'ancien international français et directeur sportif du FC Nantes, Robert Budzynski, a reçu un poignant hommage de la part de l'actuel sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. L'ex-défenseur est décédé ce lundi, à 83 ans.

Figure emblématique du FC Nantes, Robert Budzynski est décédé lundi à l'âge de 83 ans. Une perte importante pour le football français, qui a particulièrement ému Didier Deschamps, Canari de 1983 à 1989.

"Le décès de Robert Budzynski suscite en moi une profonde tristesse. (...) Il a joué un rôle essentiel dans ma venue au centre de formation, alors que j'étais adolescent, puis dans mon éclosion chez les pros, se souvient "DD" pour L'Equipe. Je garde le souvenir d'un homme profondément humain, gentil, affable, toujours disponible pour échanger, dire ce qui va et, avec tact, ce qui pourrait aller mieux."

"Le FCN a une histoire riche qu'il doit en bonne partie à 'Bud'"

Budzynski comptera 11 sélections avec l'équipe de France dans les années 60. Après sa carrière de joueur, le défenseur, qui a effectué ses débuts pros à Lens, a oeuvré durant trente-cinq ans en tant que directeur sportif du FCNA (1970-2005). Contribuant ainsi grandement à six des huit sacres nationaux des Canaris (1973, 1977, 1980, 1983, 1995, 2001).

"Le FC Nantes perd l'un de ses plus grands serviteurs, poursuit le sélectionneur au sujet de l'ancien directeur sportif "influent et efficace". (...) Le FCN a une histoire riche qu'il doit en bonne partie à 'Bud'". Outre trois sacres en Coupe de France (1979, 1999 et 2000), Robert Budzynski se trouvait également aux manettes lors de l'épopée des Canaris jusqu'en demi-finale de Ligue des champions en 1996.