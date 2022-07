Urawa Red Diamonds-PSG: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match amical des Parisiens

Après avoir dominé le Kawasaki Frontale (2-1), le PSG poursuit sa tournée de matchs amicaux au Japon ce samedi face aux Urawa Red Diamonds (12h). Un club où évolue l'ancien Marseillais Hiroki Sakai.

Le PSG poursuit sa tournée au Japon avec un deuxième match amical. Après deux victoires sans forcer contre Quevilly-Rouen (2-0) et face au Kawasaki Frontale (2-1), les joueurs de Christophe Galtier sont opposé aux Urawa Red Diamonds, le club de l'ancien marseillais Hiroki Sakai, à Saitama. Cette rencontre sera à suivre dès 12 heures sur Bein Sport 2, ainsi qu'à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.

Sakai a hâte d'affronter le PSG

Dans l'effectif du club japonais, on retrouve notamment un international suédois (l’attaquant David Karlsson), un défenseur danois (Alexander Scholz)… et un joueur bien connu de la Ligue 1 : Hiroki Sakai. Resté cinq saisons à l’OM, où il a disputé 184 matchs entre 2016 et 2021, le latéral droit japonais est aujourd’hui un cadre des Urawa Red Diamonds. S’il est sous contrat jusqu’en 2023, l’idée d’un retour en Ligue 1 a récemment été évoquée. Selon L’Equipe, il était dans les petits papiers de Laurent Nicollin, mais Montpellier a préféré prendre l'ancien Stéphanois Falaye Sacko à son poste.

Face au PSG, certains surveilleront surtout ses retrouvailles avec Neymar. En septembre 2020, le Brésilien avait été soupçonné d’avoir tenu des propos racistes à l’encontre de Sakai lors d’un bouillant PSG-OM (0-1) au Parc. Pour mettre fin à la polémique, le Marseillais avait toutefois disculpé la star parisienne de toute insulte. C'est aussi lors de cette soirée que Neymar avait accusé Alvaro Gonzalez de racisme. Finalement, ni Neymar ni Alvaro n’avaient été sanctionnés par la commission de discipline de la LFP.

C'est à Saitama, ville située à une trentaine de kilomètres au nord de Tokyo, que ce match aura lieu, sans Marco Verratti, touché au pied. Paris bouclera ensuite cette tournée lundi contre le Gamba Osaka (12h heure française).