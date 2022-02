"Viens sauver le PSG !": le message de Rothen à Zidane

Dans son émission "Rothen s'enflamme" ce jeudi sur RMC, Jérôme Rothen a expliqué pourquoi, selon lui, le PSG a tout intérêt à choisir Zinédine Zidane pour remplacer Mauricio Pochettino.

Le PSG doit-il se tourner vers Zinedine Zidane pour remplacer Mauricio Pochettino ? Le débat a enflammé l'émission "Rothen s’enflamme" ce jeudi sur l’antenne de RMC. Avec un avis tranché formulé par Jérôme Rothen, convaincu que Paris a tout intérêt à miser sur l’ancien maître à jouer des Bleus. "Moi je suis de l’ancienne génération, je fais partie de ceux qui respectent la passion et les valeurs des clubs. Ça se perd aujourd’hui et ça se perd au PSG. Ça se voit dans l’attitude des dirigeants, de l’entraîneur et des joueurs. Ces valeurs qui ont fait l’histoire du club sont mises en retrait. Je me dis que Zidane peut être le sauveur", a souligné Rothen.

"Si on part du principe que peu importe l’endroit d’où on vient, où on a entraîné, où on est né, que tout ça ne veut plus rien dire, alors OK, il faut prendre le plus compétent pour mettre en place un projet et se faire respecter des stars. Il n’y en a qu’un aujourd’hui qui est libre et qui est capable de le faire, c’est Zidane. Il ne faut pas avoir honte de le dire, c’est la réalité au vu de ce qu’il a fait à Madrid en termes de palmarès et de leadership. Il a aussi fait progresser des joueurs", a insisté Rothen. Pour le membre de la Dream Team RMC Sport, les dirigeants parisiens ne doivent pas hésiter.

Zidane continue d'attendre les Bleus

"Il faut lui donner un pont d’or, un contrat difficilement refusable. Si ça ne le dérange pas de venir entraîner le PSG, il faut qu’il vienne. Viens ! Viens sauver le PSG ! Viens amener ta rigueur et ton professionnalisme dans le vestiaire pour rappeler à certains qu’ils sont dans le faux. Il pourra le faire s’il arrive avec les pleins pouvoirs", a conclu Rothen. Comme expliqué par RMC Sport, Zidane a dit non au Qatar à plusieurs reprises en novembre et en décembre. Il continue d'attendre les Bleus. Il pourrait toutefois revoir ses plans s'il sent que l'aventure de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France se prolongera au-delà de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Mais s'il est certain de récupérer les rênes de la sélection en janvier 2023, Zidane ne viendra pas à Paris. Dans ce dossier, tout dépend donc des Bleus.