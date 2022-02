Zidane un jour sur le banc de l'OM? La réponse de Pablo Longoria

Pablo Longoria, président de l’OM, a répondu à une question sur l’arrivée fantasmée de Zinedine Zidane sur le banc marseillais. Cela amuse l’Espagnol, qui invite les rêveurs à être réalistes sur le sujet.

Zinedine Zidane de retour à Marseille, cela s’est produit il n’y a pas si longtemps. Mais c’était lors d’une visite du champion du monde 1998 dans le quartier de la Castellane, où il a grandi, pour l’inauguration d’un centre de santé digital. Le voir un jour sur le banc de l’OM, où il n’a jamais joué, relève du fantasme. Interrogé sur le sujet dans Le Figaro, Pablo Longoria, président de l’OM, a souri.

"Il faut être réaliste"

"Zinedine Zidane est une personne très importante dans l'histoire de Marseille, il y a toujours une liaison avec la ville, c'est l'un des acteurs sociaux très importants ici, souligne le dirigeant. Rêver de lui? C'est une question homérique, non? Dans le monde du football actuel. Il a un palmarès très respectable et que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, on doit être admiratif qu'un Marseillais réussisse à faire cela. Tout Marseille doit en être fier. Maintenant, il faut être réaliste et ce que j'imagine dans l'immédiat c'est de donner une continuité à notre projet avec Jorge Sampaoli."

Le technicien argentin, arrivé en mars 2021, est sous contrat jusqu’’en 2023. Zidane, lui, est libre depuis l’été dernier et la fin de son aventure avec le Real Madrid. Et c’est plutôt du côté du PSG, rival honni de l’OM, que son nom est cité. Et cela agacerait fortement les Marseillais qui lui ont bien fait savoir ce qu’ils en pensaient lors de son récent séjour dans la cité phocéenne. Et Pablo Longoria, qu’en penserait-il? "Je respecte les choix individuels de chaque personne, répond-il. Dans la vie, c'est fondamental."

Le destin de Zinedine Zidane pourrait passer par l’équipe de France à l’issue du contrat de Didier Deschamps qui court jusqu’à la fin de la Coupe du monde 2022. Mais rien n’est encore écrit et la piste menant au PSG est encore régulièrement évoquée.