PSG-Real: Mbappé, Benzema, Zidane… L’interview intégrale de Jorge Valdano dans Rothen s’enflamme

Jorge Valdano, ancien joueur, entraîneur et directeur sportif du Real Madrid, était l’invité exceptionnel de Rothen s’enflamme, ce vendredi sur RMC, à quatre jours du 8e de finale aller de la Ligue des champions contre le PSG (21h, sur RMC Sport). Retrouvez son interview intégrale dans laquelle il parle de Kylian Mbappé, Karim Benzema, Zinedine Zidane, Sergio Ramos et Mauricio Pochettino.

Jorge Valdano, comment vous voyez cette confrontation face au PSG?

Je vois l’opposition assez équilibrée… Les deux ont des grands joueurs, deux grandes équipes avec deux grands entraineurs et il y a beaucoup d’obligation autour des deux clubs. Aucun des deux ne peut se permettre de perdre. C’est la réalité du nouveau football. Je pense que le Real a un avantage qui n’est pas strictement footballistique. Le club a des racines historiques plus importantes et donc un contexte beaucoup plus exigeant et ça aussi ça compte dans ce genre de match à élimination directe.

Quand vous parlez du contexte, évoquez-vous la différence de niveau entre la Liga et la Ligue 1?

Pas seulement. Ça n’a pas trop à voir avec le niveau des championnats. La Ligue 1 est différente de la Liga. Ici le championnat est peut-être plus technique et en France c’est plus physique mais les deux championnats sont très exigeants. Regardez la difficulté qu’a eu Messi pour briller dans le championnat de France. Non je parle plutôt d’une question culturelle. Madrid est une ville connectée avec le foot, qui respire le football. C’est impossible aujourd’hui d’écrire un roman sur Madrid où n’apparait pas le Real ou l’Atlético. Le foot est un élément de tension qui génère une attente énorme. J’ai l’impression qu’à Paris, les choses ne sont pas exactement comme ça. Le foot est important à Paris mais ce n’est pas la chose la plus importante. Et ça les joueurs le ressentent dans un vestiaire.

"Un favori culturel plus que footballistique: le Real"

Quel est votre favori pour ce match?

J’insiste pour dire qu’il y a un favori plus culturel que footballistique. Et de ce point de vue oui, le Real a un poids social plus important, si je puis dire. D’un point de vue footballistique, il y a beaucoup de données dans l’équation pour donner un avantage à l’une des deux équipes.

Comment jugez-vous le travail de Carlo Ancelotti qui a réussi à remotiver ses troupes, à l’instar du milieu de terrain?

Ancelotti a bénéficié d’une situation inespérée. Beaucoup de joueurs de l’équipe titulaire sont en train de traverser la meilleure période de leur carrière. Modric, par exemple, traverse une période spectaculaire, il est aussi bon qu’à la Coupe du Monde 2018. Benzema, je n’en parle même pas. Il atteint un niveau de maturité qui le place parmi les meilleurs d’Europe. Vinicius a franchi un cap et est devenu un joueur extraordinaire dans le déséquilibre. Les défenseurs centraux aussi traversent une bonne période. Beaucoup ont un bon niveau et Carlo a, en plus, cette capacité de créer une ambiance relâchée et détendue dans un vestiaire et ça au Real Madrid c’est très important quand on connait les tensions qui peuvent être crées autour du club.

"Il n'y a pas un héros plus important que Mbappé actuellement"

Vous avez été directeur sportif à deux époques des Galactiques du Real et vous connaissez donc bien la politique de stars du Real. Est-ce à cause de cette politique que l’équipe ne peut pas rater Kylian Mbappé?

Florentino Perez (le président) a un dicton qu’il a hérité de Santiago Bernabeu: "le foot est une entreprise de héros." Et en ce moment effectivement, il n’y a pas un héros plus grand que Mbappé donc ça ne m’étonne pas que ce soit un grand objectif.

Pensez-vous, comme Florentino Perez, que "Mbappé est né pour jouer au Real Madrid"?

J’ai connu Mbappé il y a quelques semaines quand je suis allé discuter à Paris avec Pochettino. J’ai pu discuter une demi-heure avec lui et il m’a paru avec une grande maturité, très intelligent. Et ce sont les armes principales pour réussir au Real Madrid. Etre sensible, intelligent, aimer le foot et comprendre que le Real ne ressemble à aucun autre club au monde.

Pensez-vous que Mbappé jouera au Real la saison prochaine?

Je ne sais pas si c’est un désir ou une réalité mais j’espère qu’il y a beaucoup de chances pour qu’il vienne oui.

Que pensez-vous de Karim Benzema? Sans lui, le Real Madrid ne semble pas la même équipe, non?

Effectivement, c’est impossible de ne pas noter l’absence d’un joueur si déséquilibrant que Benzema. Il est fort dans la surface de réparation car il a cette relation incroyable avec le but avec une efficacité énorme. Il a en plus une grande influence dans le jeu. C’est un joueur qui a une sensibilité footballistique qui permet à l’équipe de gagner beaucoup en qualité dans les derniers mètres. Son influence en ce moment est très grande.

Qui va le plus marquer l’histoire du Real Madrid entre Karim Benzema et Zinedine Zidane?

L’histoire du Real Madrid, c’est comme une fleur qui a de nombreuses pétales. Mais entre les plus grands souvenirs de supporters, il y en a beaucoup avec Benzema et Zidane. Ce sont des joueurs qui n’ont pas seulement marqué les gens par la quantité de titres qu’ils ont soulevé mais par le souvenir esthétique qu’ils ont laissé dans la tête des gens. Ce sont des joueurs qui complètent le grand spectacle du football. Un joueur comme Zidane est inoubliable. Le voir contrôler un ballon au milieu de terrain, c’était comme le voir convertir le foot en une œuvre d’art. Quant à Benzema, personne ne porte le numéro 9 du Real pendant 12 ans sans être une grande star. Mais je ne vais pas répondre car je ne veux pas me mettre mal avec aucun des deux.

"A Madrid, on a le souvenir de Sergio Ramos incassable"

Êtes-vous surpris des difficultés physiques de Sergio Ramos au PSG?

Oui car on a le souvenir, nous, de Sergio Ramos comme Tarzan. Un joueur incassable avec une qualité athlétique rarement vue dans l’histoire du foot. Il a sûrement la même force mentale mais pour l’instant son physique ne lui permet pas de montrer son talent.

Avez-vous été surpris de la voir partir du Real Madrid l’été dernier?

Oui beaucoup. Ça m’a beaucoup surpris. Je dois aussi dire que le Real Madrid a eu l’énorme chance de récupérer David Alaba. Quand il a mis le maillot, il a donné l’impression d’être né au Real Madrid. Il n’a pas eu besoin d’adaptation. Il forme une très bonne paire avec Militao. Le Real a rempli le vide à ce poste avec beaucoup d’intelligence grâce à ces deux joueurs fiables.

Vous connaissez très bien Zinedine Zidane, légende du Real Madrid. Estimez-vous possible qu’il rejoigne le PSG?

Je ne connais pas suffisamment le PSG pour interpréter la décision du futur du club. J’ai beaucoup d’admiration pour Pochettino et j’ai le sentiment que le club est dans de bonnes mains avec lui.

Jorge Valdano, imaginez-vous redevenir directeur sportif d’un autre club que Real Madrid? Et pourquoi pas au PSG?

La réponse est non. Parce qu’il y a quelques années j’ai vécu l’énorme pression que représente d’être directeur sportif du Real et surtout d’être porte-parole du club. J’ai aujourd’hui d’autres activités qui me sont très agréables et qui me permettent de vivre la vie avec un peu plus de recul et de distance. J’ai été la personne la plus heureuse du monde au Real comme joueur, entraîneur, directeur général. Mais les cycles sont faits pour être respectés et celui-là est terminé.