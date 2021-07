AC Ajaccio: les ambitions de Qazim Laci

Qazim Laci, milieu de terrain de 25 ans, s’est offert un doublé avec l'AC Ajaccio contre Toulouse lors de la première journée de Ligue 2. Il évoque pour RMC Sport la saison à venir, son désir de stabilité dans sa carrière et les qualifications pour la prochaine Coupe du monde avec l’Albanie.

Pour l'ouverture de la Ligue 2 le week-end dernier, l’AC Ajaccio a ramené un point (2-2) de son déplacement à Toulouse, barragiste malheureux la saison dernière. Les Corses, menés deux fois au score et réduits à dix à la suite de l’expulsion de Clément Vidal à la 38e minute, sont revenus au score grâce à un doublé de Qacim Laci. Le premier but, un enchainement de toute beauté conclu par une frappe à l’entrée de surface. Le second, une frappe surpuissante également à l’entrée de surface.

"C’est un très bon point, comme une victoire, contre Toulouse à dix, en revenant au score deux fois. Ce match nous apporte de la confiance et surtout un esprit d’équipe et une force de caractère car c’est toujours compliqué de prendre des points face à Toulouse", explique le numéro 10 de l’AC Ajaccio à RMC Sport.

Le milieu de terrain n’imaginait pas une seule seconde inscrire un doublé, son plus haut total de buts sur une saison étant de trois en 2019-2020. "Je n’imaginais même pas marqué deux buts lors de ce championnat. C’est bon pour la confiance. Après, c’est mieux lorsqu’il y a une victoire au bout", confie-t-il. Il devient le cinquième joueur de l'histoire du club corse à inscrire un doublé lors de la première journée de championnat.

Une carrière qui se stabilise en Corse

Formé en Grèce, à l’Olympiakos, Qazim Laci a enchainé les prêts. Lors de la saison 2016-2017, du côté de l’APOEL Nicosie à Chypre. La saison suivante à Levadiakos, en Grèce. Avant d’atterrir en Corse à l’AC Ajaccio, lors de la saison 2018-2019 où il dispute 19 matchs de Ligue 2.



Le club corse a pris la décision d’acquérir définitivement le milieu de terrain, auteur d'une bonne saison. En 2019-2020, il dispute 27 matchs de championnat. Il explique son choix de s’engager sur le long terme avec l’ACA: "Je cherchais de la stabilité dans ma carrière, je ne regrette pas mon choix car le club me donne énormément de confiance et j’aimerais les remercier avec une montée". La saison dernière, il a disputé pratiquement l’intégralité du championnat avec 36 matchs à son actif. Il est désormais lié jusqu’en juin 2023 avec Ajaccio.



En 2020, il a également été sélectionné avec l’Albanie et compte 10 sélections. Il avoue que la Coupe du monde 2022 au Qatar est dans un coin de sa tête: "On souhaite se qualifier pour cette Coupe du monde, on va tout donner même si on est dans un groupe assez relevé (l'Albanie est 3e du groupe I, derrière l'Angleterre et la Hongrie, ndlr)".



Samedi soir, l’AC Ajaccio recevra Amiens, un autre prétendant à la montée, devant ses supporters. Pour le plus grand bonheur de Qazim Laci et ses coéquipiers. "Après une saison complète en jouant sans public, ils sont enfin de retour. J’espère qu’ils seront présents en nombre ce week-end et qu’ils nous encourageront tout au long de cette saison pour atteindre nos objectifs", explique le milieu de terrain. Pour aller le plus haut possible.