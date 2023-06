Angers: le procès Chabane pour agressions sexuelles renvoyé en décembre

Accusé d'agressions et atteintes sexuelles sur plusieurs jeunes femmes, Said Chabane va devoir encore attendre avant d'être jugé. Le procès de l'ancien pérsident du club d'Angers est renvoyé à la fin de l'année 2023.

Said Chabane, le propriétaire du club Angers devait être jugé ce mercredi matin au tribunal correctionnel d'Angers pour agressions et atteintes suite à aux plaintes de sept plaignantes pour des faits commis entre 2014 et 2019. Mais le passage de l'ancien président du SCO n'aura finalement pas lieu dans l'immédiat.

Comme attendu, le procès a été renvoyé par le tribunal à la demande la défense au motif notamment qu'un seul jour de procès, comme programmé par la justice, n'était selon eux pas suffisant pour juger l'affaire. Le procès sé déroulera les 18 et 19 décembre 2023. Cette affaire n'est pas liée à la procédure contre lui pour soupçon "d'exercice illégal de la profession d’agent par complicité" dans le cadre d’une enquête pour "blanchiment en bande organisée" ouverte en juin 2022.

La défense a demandé plus de temps

Concrètement, le procès de Said Chabane n'aurait pas tenu en une seule journée d'audience en raison de débats nécessitant des prises de parole auxquelles le propriétaire du club fraîchement relégué en Ligue 2, absent ce mercredi, devra répondre en détails.

Outre la réponse de l'ex-président angevin, la défense aimerait apporter à l'audience des éléments photos et vidéos ou encore faire venir une quinzaine de témoins pour cerner la personnalité de l'accusé.

Chabane conteste les faits

Si les parties civiles, tout comme le procureur de la République d'Angers Eric Bouillard, ont déploré cette demande de délai et les éléments supplémentaires amenés au dossier alors que l'instruction a débuté en février 2020 et a duré plus de trois ans, la juge a bien prononcé le renvoi.

Said Chabane sera donc jugé les 18 et 19 décembre prochains. Son contrôle judiciaire l'interdisant de rentrer en contact avec les sept victimes présumées est maintenu. Depuis le début de cette affaire et sa première mise en examen en février 2020, Chabane conteste les faits qui lui sont reprochés.