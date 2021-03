Auxerre: "Hé ho ça va, fermez vos gueules", Furlan en colère contre les critiques

Jean-Marc Furlan a répondu ce lundi avec véhémence à ceux qui lui reprochent la défaite d’Auxerre contre Rodez (0-1) lors de la 27e journée de Ligue 1.

Visiblement il ne fallait pas trop chauffer Jean-Marc Furlan ce lundi lors de la conférence de presse de l’AJ Auxerre. A la veille du déplacement de son équipe à Amiens lors de la 28e journée de Ligue 2, le technicien a souhaité rappeler que l’AJA restait en course pour la montée dans l’élite. Une situation assez peu fréquente ces dernières années.

"Quand tu n'es là que depuis dix-huit mois, tu es dans l'expectative, a lancé l’entraîneur en réponse aux critiques nées de la défaite contre Rodez (0-1). Mais il ne faut pas oublier qu'on est cinquièmes, ce n'est pas ce que vous avez vécu ici depuis des années, donc j'ai envie de dire 'Hé ho, ça va, fermez vos gueules'."

Furlan: "Cinquième début mars, je signe tout de suite"

Cinquième de Ligue 2 à onze journées de la fin de la saison, le club bourguignon accuse respectivement onze et huit longueurs de retard sur Troyes et Clermont, les deux leaders du classement. Toujours en course pour disputer les barrages d’accession à l’élite, Jean-Marc Furlan a regretté la défiance de médias ou de certains supporters pour son équipe.

"En novembre ou décembre, on a eu une réussite exceptionnelle, a encore rappelé l’ancien coach de l’ESTAC ou de Brest cité par l’antenne locale de France Bleu. Si je suis encore là l'an prochain et qu'on me dit que je vais être cinquième début mars, je signe tout de suite!"

Déjà éliminé par l’OM (0-2) lors des 32e de finale de Coupe de France malgré une prestation loin d’être honteuse, Auxerre connaît une période un peu plus mitigée en championnat depuis la fin janvier.

Lors des sept dernières rencontres des Auxerrois en L2, le bilan comptable ne plaide pas en faveur de Jean-Marc Furlan avec deux victoires, deux nuls et trois défaites. A tel point que la place des Bourguignons parmi les barragistes se retrouve à présent sous la menace du Paris FC, devancé uniquement à la différence de buts.

Le meilleur classement d’Auxerre depuis la descente

Relégué après la campagne 2011-12, l’AJ Auxerre n’a toujours pas réussi à regoûter aux joies de la première division. Pire, le club a enchaîné depuis huit saisons médiocres avec au mieux une huitième place du classement (2015-16) et surtout trois exercices où les pensionnaires du stade de l’Abbé-Deschamps ont dû se battre pour le maintien (15e en 2019, 17e en 2017 et 16e en 2014).

Durant la même période, Jean-Marc Furlan a réussi à emmener Troyes et Brest en Ligue 1, remportant au passage le trophée UNFP de meilleur entraîneur de L2 en 2015. Réputé pour aider ses clubs à monter en Ligue 1, son bilan en presque dix-huit mois au sein du club bourguignon semble plutôt positif. Charge à lui de rester en course pour les barrages, voire mieux, d’ici la fin de la saison. Autrement ses détracteurs risquent de s’en donner à cœur joie.