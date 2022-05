Bastia: le message de Macron aux victimes du drame de Furiani, il y a 30 ans jour pour jour

Emmanuel Macron, président de la République, a adressé ses pensées aux victimes du drame de Furiani ce jeudi, 30 ans après l’effondrement d’une tribune qui provoqué la mort de 19 personnes et fait 2.357 blessés.

Emmanuel Macron a adressé toutes ses pensées aux victimes du drame de Furiani, ce jeudi, trente ans jour pour jour après la catastrophe survenue avant la demi-finale de la Coupe de France entre Bastia et Marseille.

"Il y a 30 ans, alors que se jouait la demi-finale de la Coupe de France à Furiani, une tribune s’effondra, écrit le Président de la République sur Twitter. La Corse, Marseille, et avec elles la France tout entière étaient en deuil. Pensées pour les victimes, les familles et tous les blessés."

Le 5 mai 1992, une tribune du stade Armand-Cesari s’était effondrée avant le coup d’envoi de de la rencontre. L’accident avait causé la mort de 19 personnes et fait 2.357 blessés. En cette date-anniversaire, plusieurs commémorations sont organisées en Corse. "C'était le 5 mai... 30 ans ont passé mais la douleur et les larmes sont toujours là, a écrit le Sporting sur son compte Twitter.

Nous pensons, avec beaucoup d'émotion, à toutes les victimes, aux blessés, à leurs familles et à toutes les personnes touchées par ce deuil. La Corse ne sera jamais oubliée."

Plusiseurs hommages prévus par l'OM ce jeudi

En octobre dernier, le Parlement a adopté la loi pour sanctuariser la date du 5 mai et ne plus faire jouer de match en France ce jour. Cela ne concerne pas les compétitions européennes et l’OM sera donc sur le terrain ce jeudi en demi-finale de la Conference League face au Feyenoord Rotterdam (21h).

Mais le club phocéen a prévu plusieurs hommages en direction des victimes de cette catastrophe. n brassard noir sera porté par tous les joueurs de l'OM, voire par ceux de Feyenoord. Une minute de silence sera respectée au début du match. Des diaporamas seront projetés sur les écrans géants du stade avec des photos de l’époque, ainsi que des photos des victimes. Le speaker lira un long texte avant le match pour rendre hommage aux victimes.