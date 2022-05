Bastia: maintien en Ligue 2, mercato, projets... Entretien bilan avec le président Ferrandi

Promu en Ligue 2 en début de saison, le Sporting Club de Bastia a obtenu son maintien à trois journées de la fin. Avec à sa tête Régis Brouard, le club corse termine à la 12e place du championnat. Pour RMC Sport, le président Claude Ferrandi dresse le bilan de la saison écoulée, évoque les finances, sa relation avec l'entraîneur et le mercato du club cet été.

Claude Ferrandi, quel est votre bilan de cette saison de Ligue 2 pour le SC Bastia?

C’est une belle saison avec un maintien obtenu à trois journées de la fin et une place finale de 12e au classement. On a aussi eu un beau parcours en Coupe de France avec un quart de finale, de belles émotions. Au final, c’est une belle saison pour nous.

"Régis Brouard va rester"

Vous étiez barragistes à la trêve de décembre, 12e du championnat au final: vous vous y attendiez?

Non, on avait fixé comme objectif en début de saison, le simple fait de se maintenir en Ligue 2. Nous sommes des gens prudents. C’est vrai qu’on avait un peu revu l’objectif au mois de janvier, mais ce n’était pas chose acquise. On est satisfait de la saison. Si, au mois de décembre, vous m’auriez dit on termine 12e, j’aurais signé tout de suite.

C’est aussi la réussite de Régis Brouard, en place depuis le mois d’octobre?

Au début, il y a deux choix réalisés en octobre. Celui de se séparer du coach en place (Mathieu Chabert, ndlr), ce n’est jamais évident à faire. Il y a des liens qui se sont créés au fil du temps. Cette décision, vous devez la prendre pour le bien du club. Et le deuxième choix, c’est celui de choisir Régis Brouard. Aujourd’hui, c’est un choix payant. L’objectif est atteint et on est satisfait de la collaboration avec Régis.

Régis Brouard va rester l’entraîneur? Quelle est votre relation avec lui?

Oui, il va rester. On est très proche et en relation permanente. On discute beaucoup avec de la projection. On est dans une phase de travail qui est très intéressante. C’est autre chose que ce qu’on a pu connaître par le passé. Sans remettre en cause la relation dans le passé. Mais c’est différent. On arrive à allier la discussion et la rigueur professionnelle.

"Le budget va augmenter d’un million et demi d’euros"

Hors mercato, quel est le plus gros chantier des prochaines semaines?

Il y a deux gros chantiers. Le premier, les travaux du centre d’entraînement, les travaux de l’académie et du futur centre de formation. Et la deuxième grosse partie, c’est au niveau de l’organisationnel. On est toujours en phase de construction. On doit avoir une organisation qui est la plus efficiente possible pour un club de Ligue 2.

Financièrement, le budget va-t-il augmenter? Allez-vous bénéficier de l’enveloppe de la société commerciale de la Ligue?

Le budget va mécaniquement augmenter d’un million et demi d’euros. C’est le montant de la part CVC qu’on va recevoir pour les deux prochaines saisons. Normalement, c’est 750.000 euros par saison sur deux ans. Mais on peut intégrer 1,5 million d’euros sur la saison à venir. On peut donc regrouper la dotation des deux saisons sur une seule saison. Mécaniquement, le budget va donc augmenter. Mais il faut savoir que notre enveloppe qui émane de CVC doit être fléchée dans les investissements. Dans un premier temps, il faudra passer la DNCG. Une fois que les comptes sont validés, on aura le droit à cette enveloppe de la CVC. Ensuite, cet argent devra être dépensé suivant un fléchage bien précis. Ce n’est pas pour le dépenser dans la masse salariale. On peut le dépenser dans l’organisation, dans des travaux structurels, mais pas dans la masse salariale des joueurs.

Devez-vous faire, comme plusieurs clubs de Ligue 2, face au problème de la recherche des sponsors pour la saison prochaine?

Le Sporting a la chance d’avoir un socle de sponsors assez fort. Ce n’est jamais assez, on a toujours besoin de plus d’argent et il faut aller en chercher encore plus. On sera au même niveau que la saison passée. Après, sur le territoire corse, on touche rapidement les limites du bassin économique. Il faut être attractif avec un projet ambitieux et réaliste. C’est aussi pour cette raison aussi qu’il faut diversifier les sources de revenus des clubs. Comme par exemple avec un service de communication "Corsicom" qui s’occupe d’événements culturels et sportifs.

La Société coopérative d'intérêt collectif (SCIC), mise en place depuis quelques années, est-elle toujours optimale pour la Ligue 2?

On est toujours le seul club professionnel avec ce mode de gouvernance. C’est viable pour nous. La difficulté que l’on peut reconnaître à ce modèle, c’est que ce n’est pas un modèle spéculatif. C’est pour ça qu’il peut être difficile pour certains investisseurs d’intégrer le club. Comme par exemple apporter une grosse somme d’argent et en retirer une plus grosse quelques années plus tard. Ce modèle ne permet pas de faire ça. C’est un modèle de philosophie. Il faut accompagner le projet et on va pouvoir encore ramener des gens avec nous.

"Le marché n’est pas vraiment ouvert"

À quoi faut-il s’attendre pour ce mercato du Sporting Club de Bastia?

Sur toutes les fins de contrat potentielles, elles sont nombreuses, on est actuellement en train de discuter avec des joueurs pour des prolongations. Ensuite, on est en train de travailler sur le mercato de cet été. C’est encore frais, le marché n’est pas vraiment ouvert. Il va encore un peu falloir patienter pour se mettre des choses croustillantes sous la dent.

C’est toujours le coach qui gère cette partie?

Je gère ça avec le coach, c’est sa responsabilité. Je prends ma part sur deux parties: contractuelle et financière.

Avec quatre descentes la saison prochaine, c’est un mercato qu’il ne faut surtout pas louper?

Ça va rendre la chose plus difficile. Même s’il ne faut jamais louper un mercato. Ça va augmenter le danger mais bon il faut être prêt. Il faut quand même relativiser les choses. Un club qu’on n’attendait pas monte en Ligue 1, d’autres se retrouvent en difficulté. Alors oui, avoir de l’argent permet d’avoir plus de garanties pour s’octroyer des services de joueurs expérimentés, mais il n’y a pas de vérité. Le risque est toujours présent.

Benjamin Santelli va-t-il rester au Sporting? Anthony Roncaglia va-t-il prolonger ?

Benjamin Santelli est encore sous contrat. Alors je vais vous répondre en toute sincérité. Aujourd’hui, je n’ai eu de sollicitations pour aucun de nos joueurs. Pour Anthony, c’est le travail que l’on est en train d’effectuer. On souhaite qu’Anthony puisse prolonger son contrat avec le Sporting. Anthony commence à émerger et il a fait ses classes au Sporting. Le SCB lui a tendu la main avec son premier contrat professionnel, on souhaite qu’il puisse s’inscrire avec le club pour continuer à progresser.

Pierrick Capelle, joueur d’Angers, est annoncé par plusieurs médias proche du SC Bastia. Est-ce vrai?

J’ai vu sortir cette nouvelle hier. Pierrick Capelle fait partie des références. Moi, quand j’ai vu la publication d’hier, j’ai été très étonné de voir qu’on était en discussion avec lui. Mais en tout cas, ça ne laisse pas insensible.

Concernant la montée de l’AC Ajaccio en Ligue 1, c’est une bonne nouvelle pour le football corse?

La rivalité sportive continuera. Après, il faut féliciter l’AC Ajaccio pour le travail accompli. C’est un vrai projet de construction qu’ils ont réalisé pendant près de 10 ans afin de pouvoir revenir dans l’élite du football français. C’est très important d’avoir un club corse en Ligue 1. Il faut que ça soit de l’aspiration pour le football corse. J’espère qu’on les rejoindra très très vite.