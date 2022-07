Bastia: plusieurs millions d'euros injectés pour rénover Furiani

A l'issue d'une consultation lancée par la communauté d'agglomération de Bastia, 12 millions d'euros vont être injectés dans Furiani, le stade du Sporting. L'objectif est d'en faire une enceinte multifonctionnelle.

De retour en Ligue 2 la saison dernière, Bastia a réussi à s'y maintenir, terminant à la 12e place. Le club corse prévoit désormais des travaux dans son mythique stade Armand Cesari dit de Furiani, qui fait partie des enceintes les plus célèbres de France. Notamment parce qu'il a reçu les épopées européennes du Sporting, mais aussi, car il est tristement célébré pour son drame du 5 mai 1992 qui avait coûté la vie à 19 personnes et fait plus de 2500 blessés.

Préserver et valoriser l'histoire du lieu

La communauté d’agglomération de Bastia avait lancé une grande consultation en janvier, entendant réaliser d’importants travaux sur ce stade. Objectif: renforcer l’effet d’enceinte en développant notamment les tribunes derrière le deux buts (très restreintes et non couvertes jusqu'à présent) mais aussi offrir la possibilité d’accueillir d’autres événements que ceux liés au football.

La visée est de proposer un outil multifonction au service de la Corse. Ainsi, la consultation a rassemblé le président du Sporting Club de Bastia, des représentant des Socios du Sporting, les présidents des ligues de football, de rugby et de tennis, des présidents de festivals musicaux et des partenaires locaux.

Ce nouveau Furiani aura aussi pour but de préserver et de valoriser l’histoire et l’âme du lieu, assure la communauté d’agglomération de Bastia. Coût du projet: 12 millions d’euros pour une fin de chantier à l’automne 2025. L’heure est à présent au choix du cabinet d’architecte. 3 candidatures ont été retenues pour l’heure en attendant le choix définitif.