Bordeaux en L2 ou en N1: la décision du CNOSF attendue en début de semaine prochaine

Après avoir obtenu mardi un avis favorable du Tribunal de Commerce, les Girondins poursuivent leur combat pour ne pas être rétrogradé en National 1. Ce jeudi, les représentants de Bordeaux ont été entendus par le CNOSF (Comité national olympique et sportif français), pour tenter d’obtenir un avis favorable à leur maintien en Ligue 2.

Pendant trois heures, Gérard Lopez, le président et propriétaire du club, son directeur général Thomas Jacquemier, et l’avocat du club Laurent Cotret, se sont présentés devant les conciliateurs du CNOSF, avec un dossier "simplifié et amélioré", comme l’affirment les Girondins sur les réseaux sociaux. L’objectif: obtenir un avis favorable sur un maintien en Ligue 2, alors que la DNCG, gendarme financier du football français, a sanctionné le club d’une rétrogradation en N1 le 14 juin dernier, décision confirmée en appel le 5 juillet.

>> Bordeaux en L2 ou N1: les infos en direct

Selon une source proche du club, tous les points de désaccord, et toutes les améliorations du dossier ont pu être présentées. A la sortie de cet après-midi d’échanges, le président bordelais, Gérard Lopez s’est montré satisfait : "On a pu exposer tout ce qu’on avait à exposer sans problème." Les discussions auraient notamment porté sur les conséquences qu’auraient une rétrogradation sur l’entreprise et la région. 300 emplois environ seraient menacés en cas de dépôt de bilan.

Une vente qui tombe à pic

Les représentants bordelais ont été renforcés par l’accord pour la vente de Sékou Mara à Southampton pour 11 millions d’euros plus 2 millions de bonus. Une somme qui permet de se rapprocher de l’objectif fixé des 14 millions d’euros de recette pendant ce mercato.

Sur son compte twitter, le club s’est ainsi félicité de cette opération qui "démontre la solidité financière du club grâce à un actif joueurs reconstitué". Ainsi, si cette vente n’est pas centrale dans le dossier, elle prouve que le club est capable d’atteindre ses objectifs.

Décision attendue en début de semaine prochaine

Désormais, la balle est dans le camp des conciliateurs du CNOSF, qui n’ont pas pour habitude d’aller à l’encontre de l’avis de la DNCG. Leur décision est attendue lundi ou mardi prochain, si elle s’avère favorable aux Girondins, ce sera alors au comité exécutif de la Fédération Française de Football de trancher. Et il devra rendre sa décision rapidement, la saison de Ligue 2 reprend le 30 juillet.

A l’inverse, en cas de confirmation de la rétrogradation, il ne restera plus aux Girondins que la possibilité de déposer un recours devant le tribunal administratif.

En attendant, les représentants du club ont rendez-vous ce vendredi 22 juillet avec la ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra, pour lui exposer les enjeux et le sérieux de leur dossier.