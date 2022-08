Bordeaux: pas d'interdiction de recrutement, mais de nouvelles contraintes décidées par la DNCG

La DNCG a décidé ce mardi de nouvelles mesures à l'encontre de Bordeaux en vue de la saison 2022-2023 en Ligue 2. Les Girondins vont ainsi devoir faire avec un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations.

Le gendarme financier du football français, la DNCG, a décidé ce mardi d'encadrer la masse salariale des Girondins de Bordeaux, en proie à de grandes difficultés financières malgré leur maintien in extremis en Ligue 2 par la Fédération le 27 juillet.

"Les indemnités de mutation", c'est à dire les sommes versées lors des transferts de joueurs, seront elles aussi encadrées, a annoncé la DNCG dans un communiqué après un nouvel examen des finances et du budget du club au scapulaire.

Bordeaux évite des sanctions plus dures

Le club girondin a ainsi évité des sanctions beaucoup plus contraignantes comme l'obligation de vendre avant d'acheter, ou même une interdiction totale de recrutement à titre onéreux, c'est-à-dire hors prêts et joueurs libres.

Les Girondins étaient dans l'attente de cette décision depuis leur maintien au dernier moment en Ligue 2 par la Fédération française de football (FFF) le 27 juillet, après avoir été menacés d'une relégation administrative en National pendant de longues semaines. Une telle décision aurait, à terme, pu signifier la disparition du club.

Des ventes qui font du bien aux finances

Bordeaux a lancé sa saison en Ligue 2 par un match nul contre Valenciennes (0-0) pendant le week-end. Une rencontre à laquelle les joueurs recrutés par les Girondins, Yoann Barbet et Vital Nsimba, n’ont pas pu être alignés, faute d’homologation de leur contrat. Avec l’encadrement de sa masse salariale et des indemnités de mutations, le club bordelais va rester sous surveillance mais devrait quand même pourvoir enregistrer ses renforts après avoir acté la vente de certains joueurs.

Le départ de son prometteur attaquant Sekou Mara à Southampton pour 11 millions d'euros (+2 millions de bonus) a permis de redresser quelque peu les comptes du club et sans doute joué un rôle certain auprès de la DNCG. D’autres transferts pourraient intervenir d’ici la fin du mercato estival, et parmi eux, le nom de Hwang Ui-jo devrait permettre à Bordeaux de souffler encore un peu plus financièrement.