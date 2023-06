Bordeaux-Rodez arrêté: le CNOSF a tranché, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Girondins

Ce mardi, le Comité national olympique et sportif (CNOSF) - saisi par les Girondins - s'est rangé derrière la décision de la commission de discipline de la LFP de ne pas faire rejouer le match entre Bordeaux et Rodez. Les Girondins, qui ont match perdu, évolueront donc bien en Ligue 2 l'année prochaine et entameront la saison avec un point en moins.

Pour les Girondins de Bordeaux, les derniers espoirs de voir la Ligue 1 l'année prochaine, ou au moins de débuter la saison de Ligue 2 à égalité avec leurs rivaux, se sont sans doute envolés. Ce mardi, le Comité national olympique et sportif (CNOSF) a "entériné" (par son avis consultatif) la perte du match des Girondins face à Rodez lors de la 38e journée de Ligue 2, après l'agression du Ruthénois Lucas Buades par un supporter. Le club va donc passer une saison supplémentaire à l'échelon inférieur, qu'il débutera avec un point de pénalité.

Le CNOSF a en effet confirmé la sanction donnée par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, le 12 juin dernier, à savoir un point de retrait ferme et la fermeture pour deux matchs fermes, plus deux autres avec sursis, de la Tribune Sud du Matmut Atlantique, celle d'où est venue l'incident. Après avoir entendu les deux partis vendredi, le Comité a enjoint le club à "s'en tenir" à la décision de la LFP.

Le maintien de Rodez acté

Il y a deux semaines, les Girondins avaient pourtant qualifié cette décision d'aussi "incompréhensible que disproportionnée, tant au regard des éléments du dossier que de la jurisprudence". Ils regrettaient notamment la sévérité de cette sanction, en comparaison à celle infligée au FC Metz pour des faits comparables face à Guingamp, en septembre dernier. Un argument qui n'a visiblement pas été entendu.

Par ricochet, cette décision acte également le maintien de Rodez en Ligue 2. Le 2 juin dernier, le club aveyronnais avait refusé de reprendre le match après que son buteur Lucas Buades a été bousculé par un supporter bordelais rentré sur la pelouse. Après plusieurs minutes à soigner le joueur au sol, les deux équipes avaient regagné les vestiaires, jusqu'à ce que l'arbitre décide d'interrompre définitivement la rencontre.

Concernant Annecy, relégué sur le papier en National, un conseil d'administration de la LFP doit se réunir ce mercredi pour étudier la demande du club d'une Ligue 2 à 21 équipes à la reprise. Tout n'est pas encore terminé, donc.