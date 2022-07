Bordeaux: quand Le Graët, membre du Comex, se montrait très critique envers Gérard Lopez

Membre du Comex qui décidera de l’avenir des Girondins de Bordeaux mercredi, le président de la FFF, Noël Le Graët, a taclé à plusieurs reprises son propriétaire actuel Gérard Lopez ces dernières années. Entre un "acrobate de la finance" lancé en 2020 et un nouveau tacle envoyé il y a quelques semaines, le dirigeant français ne manie pas la langue de bois avec l'homme d'affaires.

L’avenir des Girondins de Bordeaux est entre les mains du Comité Exécutif de la FFF et donc en partie de Noël Le Graët. Le président de la fédération fait partie des 14 membres du Comex qui se réuniront ce mercredi, à 10h30, pour statuer du maintien ou non du club bordelais en Ligue 2 à la suite de la proposition de conciliation émise par le CNOSF. Le dirigeant de la 3F s’en est souvent pris à Gérard Lopez et à sa gestion ces dernières saisons.

En 2020, Le Graët allume Lopez, alors président du LOSC

Un "acrobate de la finance". Voilà le terme employé par Le Graët dans les colonnes du Figaro en juin 2020 pour qualifier l’homme d’affaire hispano-luxembourgeois, alors président du LOSC, au moment où le club cherchait des fonds pour se sauver et alors que la crise du Covid frappait de plein fouet la Ligue 1. Des mots perçus comme des "critiques personnelles, gratuites et hors sujet", s’étaient alors insurgés les Dogues, qui avaient répliqué: "La priorité d’un président de Fédération devrait toujours demeurer – qui plus est en période de crise – de rassembler et fédérer, de garantir l’unité et la force du football français et de toutes ses composantes, avec sérénité et exemplarité".

Début juillet, sur le plateau de Télématin, le président de la FFF a insisté au sujet du club au scapulaire et de la gestion de Gérard Lopez, alors que Bordeaux venait d'être recalé par DNCG fédérale en appel. "Il y a des clubs qui sont plus ou moins bien gérés, c’est comme une entreprise privée, avait d’abord lancé Le Graët. Il n’y a pas que le foot où on peut avoir des difficultés. C’est dommage pour Bordeaux mais les risques qui ont été pris sont un peu insensés".

Bordeaux 2022 comparé à tort à Strasbourg 2011

L’homme de 80 ans avait dressé ensuite un parallèle entre la situation actuelle des Girondins avec celle de Strasbourg, qui avait déposé le bilan en 2011 et avait dû repartir de CFA2 (ancêtre de National 3). "J’étais déjà président de la fédé, je lui avais rudement conseillé: ‘Descends. Tu ne pourras jamais rembourser ces dettes’. C’est ce qu’il a fait et bien fait", expliquait-il au sujet du président alsacien Marc Keller.

Mais une semaine plus tard, le Tribunal de Commerce confirmait que le club aquitain n’est pas en cessation de paiement, contrairement à ce que laissait sous-entendre Le Graët en évoquant la situation du Racing. Un fait que les Girondins avaient annoncé plus tôt: "Contrairement aux affirmations de Noël Le Graët, président de la FFF, vraisemblablement mal informé, le FCGB n'est pas en cessation de paiements et c'est la justice qui le dit".