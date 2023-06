Ligue 2: "Une honte", Rodez fulmine après le communiqué d'Annecy qui accuse le RAF de tricherie

Quelques heures après le communiqué musclé du FC Annecy, qui accusait Rodez de "tricherie élaborée", le RAF a réagi pour dénoncer des "propos inadmissibles". Le club présidé par Pierre-Olivier Murat n'exclut pas des suites judiciaires.

Rodez contre-attaque. Ce dimanche, le RAF a répondu au communiqué du FC Annecy qui mettait le club de Pierre-Olivier Murat en cause après la rencontre de Ligue 2 interrompue vendredi face aux Girondins de Bordeaux. En attente de la décision lundi de la commission des discipline de la LFP, le club haut-savoyard a accusé Rodez de "tricherie élaborée" plus tôt dans la journée.

En cause: en cas de victoire sur tapis vert, Rodez se sauverait en Ligue 2 et dépasserait le FC Annecy, qui serait envoyé en National. Buteur à la 23e minute de jeu, Lucas Buades, l'ailier de Rodez, avait été touché par un supporter de Bordeaux, ce qui a entraîné l'arrêt de la rencontre. Depuis, les deux formations ignorent dans quelle division elles évolueront la saison prochaine.

"Le fait que M.Faraglia (le président d'Annecy, NDLR) suspecte ouvertement et publiquement que le club soit responsable de tricherie élaborée est une honte, déplore le RAF. Ces propos sont inadmissibles, on ne peut pas dire dans un même élan que les violences sont inacceptables et faire le procès de la victime de ces mêmes faits de violences."

Annecy souhaite "réparation" de son "préjudice financier" en cas de descente

"Le Rodez Aveyron Football se réserve le droit de donner toutes suites judiciaires à de tels propos", indique le communiqué du RAF. De son côté, Annecy a aussi prévenu de possibles procédures à suivre: "Les actionnaires que je représente, et moi-même, avons décidé que si Annecy était relégué, nous avons d’ores et déjà missionné notre Cabinet d’avocats pour demander la réparation de notre préjudice financier au club de Rodez, a fait savoir Sébastien Faraglia. La L.F.P. a des règlements que nous respectons mais si un club ment à la L.F.P., ce club doit assumer ses actes devant les juridictions pénales et civiles."

"Que Rodez gagne sur le terrain, et nous les féliciterons comme nous l’avons fait pour nos concurrents qui sont aujourd’hui maintenus", souhaite en outre Annecy. Pour l'heure, avec une journée de moins, le RAF est l'actuel premier relégable avec deux points de moins que le FC Annecy. Les décisions de la LFP s'annoncent donc très attendues.