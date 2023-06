EN DIRECT - Ligue 2: quelle issue pour Bordeaux-Rodez, Annecy relégué? La Commission de Discipline se réunit ce lundi

Bonjour à tous. L'épilogue de la saison de Ligue 2 passe par la commission de discipline, réunie lundi à partir de 13h30 pour déterminer le sort du chaotique Bordeaux-Rodez, dont l'interruption après un acte violent empêche d'entériner le classement final et, donc, les montées et descentes. Les Girondins tutoyaient leur rêve d'accession, un an après leur relégation, avant l'ultime journée de championnat. Mais tout est allé de travers vendredi, entre l'ouverture du score du mal-classé Rodez, l'agression du buteur par un spectateur bordelais et la victoire de Metz, concurrent pour la montée dans l'élite. L'interruption de la rencontre plonge la Ligue 2 dans l'incertitude à tous les étages. Personne ne sait qui de Metz ou de Bordeaux accompagnera Le Havre à l'étage supérieur la saison prochaine, ni qui descend en National 1 entre Rodez et Annecy. Dans ce contexte sensible, la commission de discipline se réunit en urgence, lundi à la mi-journée dans les bureaux de la Ligue de football professionnel (LFP), à Paris, pour statuer sur le sort de Bordeaux-Rodez.