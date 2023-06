Bordeaux-Rodez: privé de son brunch, un supporter agresse un stadier en loges

Selon Sud-Ouest, un homme de 47 ans a été interpellé pour avoir agressé un stadier dans les loges du Matmut Atlantique lors du match face à Rodez (0-1) interrompu après qu’un autre supporter a bousculé un joueur adverse.

La rencontre entre Bordeaux et Rodez vendredi a donné lieu à plusieurs évènements violents depuis les tribunes. Cela a débuté avec l’irruption sur la pelouse d’un membre des Ultras Marines pour bousculer le milieu de Rodez, Lucas Buades, après son ouverture du score. Un geste qui a valu l’interruption du match dès la 22e minute de jeu. La décision de l’arbitre a fait monter la tension dans d’autres secteurs du stade.

Frustré de ne pas avoir eu accès au brunch

Selon Sud-Ouest, un homme de 47 ans a été interpellé pour avoir agressé un stadier dans les loges. Il n’aurait pas supporté que ce dernier lui demande de quitter les lieux après l’arrêt du match, l’empêchant ainsi d’accéder au brunch pour se restaurer. Il a été placé en garde à vue pour outrages et violences légères sur une personne chargée d’une mission de service public. L’homme a reconnu les faits et a été déféré au parquet de Bordeaux, ce dimanche 4 juin, selon le quotidien régional. Il a été placé sous contrôle judiciaire et interdit de stade en attendant se s’expliquer devant le tribunal correctionnel.

Au total, quatre personnes ont été interpellées lors de cette rencontre, dont cet homme de 47 ans. Le supporter qui a poussé Lucas Buades à la 23e minute de jeu sera, lui, jugé devant le tribunal correctionnel de Bordeaux fin novembre. Il risque jusqu’à un an de prison et 15.000 euros d’amende. Ce membre des Ultras Marines est poursuivi pour "pénétration sur une aire de compétition d’une enceinte sportive ayant troublé la compétition" et "violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d’un jour, aggravées par la préméditation". "Le parquet va requérir son placement sous contrôle judiciaire", précise le procureur adjoint de Bordeaux, Olivier Etienne.

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) se réunit, elle, ce lundi à partir de 13h30 pour déterminer sur le sort du match qui pourrait impacter l’identité du dernier promu en Ligue 1 et celui du dernier relégué en National.