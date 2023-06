Le Havre-Dijon: l'image folle d'Elsner, fou de rage, qui demande aux supporters de retourner en tribunes

Avant de célébrer une montée en Ligue 1 attendue depuis 14 ans par Le Havre, l’entraîneur Luka Elsner a connu une fin de partie très agitée. Quelques secondes avant la fin du match, les supporters présents au stade Océane ont envahi le terrain pour célébrer. Une action ayant rendu le coach fou furieux.

Le match d’une vie. Après 14 ans d’attente, Le Havre avait son destin en main et se devait de battre pour Dijon pour valider son titre de champion, et sa montée en Ligue 1. À la 11e minute, Casimir ouvre le score, et permet aux siens de toucher du doigt le rêve de la Ligue 1. Le temps passe, et Dijon ne revient pas au score.

Dans un stade Océane rempli de fans attendant le Graal, les Havrais entrent dans le temps additionnel. À quelques secondes de la fin, les fans envahissent le terrain, entrainant une vague d’incompréhension, et la grosse colère d’un Luka Elsner qui hurle aux fans de retourner dans les tribunes. Scène assez hilarante, pendant la furie du coach havrais, un des stadiers présents sur la pelouse a fêté la montée avec les supporters.

La colère d'Elsner. © Capture d'écran Prime Video

Elsner hurle à un supporter de sortir de la pelouse © Prime Video

Le stadier fête la montée © Prime Video

"Je ne leur en veux pas du tout"

Si les Dijonnais ont refusé de revenir sur le terrain après cette longue interruption, les Havrais ont repris seuls le match pour quelques secondes, et ont enfin pu fêter leur promotion dans l’élite.

Soulagé en conférence de presse, Elsner a profité de l’occasion pour enterrer la hache de guerre avec les fans: "J’étais en colère contre les supporters. Je comprends l’euphorie, mais on a tellement donné sur ces 38 matchs qu’on ne voulait pas laisser la place au doute ou à la possibilité de ne pas gagner (…) Je ne leur en veux pas du tout. Ils ont été incroyables aujourd’hui et durant toute la saison."

Après tant d’années en Ligue 2, le coach havrais a partagé sa joie d’avoir permis au club et aux supporters de retrouver une flamme qui s’était peut-être estompée avec le temps: "Finir en apothéose à la maison, quel chemin parcouru, quelle fierté d’avoir fait vibrer cette ville qui a retrouvé une âme sportive."