Ligue 2: envahissement de terrain trop tôt, reprise sans les Dijonnais, titre... l'invraisemblable fin de match entre Le Havre et Dijon

La rencontre entre Le Havre et Dijon s'est terminée dans la confusion la plus totale. les supporters havrais ont envahi le terrain trop tôt, ce qui a précipité l'interruption du match, qui a finalement repris... sans les Dijonnais.

Un scénario complètement fou. Pour le baisser de rideau de la saison 2022-2023, les Havrais avaient toutes les cartes en main pour fêter de la plus belle des façons la montée en Ligue 1 pour la première fois depuis 14 ans. Sur le terrain, les hommes de Lukas Elsner ont fait le travail en marquant grâce à Josué Casimir. Suffisant pour officiellement validé le retour dans l'élite et le titre de champion de Ligue 2.

Mais les supporters étaient visiblement trop pressés et ont envahi le terrain alors qu'il restait 30 secondes à jouer dans le temps additionnel. De quoi provoquer la colère de l'entraîneur havrais.

Les Dijonnais sont restés aux vestiaires

L'arbitre Romain Lissorgue décide de renvoyer les acteurs aux vestiaires, pendant que les dirigeants du HAC ont calmé les fans normands. Le capitaine havrais, Victor Lekhal, a appelé au calme.

Après un quart d'heure d'interruption, le match a finalement repris... sans les Dijonnais, qui ne sont pas revenus sur la pelouse. L'arbitre a sifflé la fin du match cinq seconde plus tard, pour le plus grand plaisir des Havrais et de leurs supporters, qui ont de nouveau envahis le terrain du stade Océane pour assister à la remise du trophée de champion de France de Ligue 2.