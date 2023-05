Ligue 2: pas de retrait de points pour Saint-Etienne après les échauffourées face à Metz

La commission de discipline de la LFP a sanctionné l'AS Saint-Etienne avec la fermeture de la partie basse de la tribune Charles-Paret du stade Geoffroy-Guichard pour le match contre QRM le 20 mai prochain. Une sanction faisant suite à l’interruption de jeu durant une douzaine de minutes de la rencontre ASSE-Metz du samedi 22 avril, mais qui aurait pu être plus lourde puisque l'ASSE était sous le coup d'un sursis de trois points de retrait et de deux rencontres à huis clos total.

La commission de discipline a rendu son verdict. La LFP a sanctionné l'AS Saint-Etienne à la fermeture de la partie basse de la tribune Charles-Paret du stade Geoffroy-Guichard après l’interruption du match ASSE–Metz le samedi 22 avril en raisons d'échauffourées venues du kop nord. La sanction prendra lors de la rencontre face à QRM le 20 mai.

L'ASSE s'en sort sans retrait de points

L'ASSE était sous le coup d’un sursis portant sur deux rencontres à huis clos total et le retrait de trois points après les énormes débordements ayant eu lieu lors du match de barrage de Ligue 1 perdu face à l'AJ Auxerre en mai dernier. Des dégradations qui avaient d'ailleurs valu à l'AS Saint-Etienne de démarrer la saison de Ligue 2 avec trois points en moins.

Les Verts se présentaient donc devant la comission de discipline avec la crainte que le sursis soit levé et que, bien partis pour se maintenir en deuxième division, ils ne soient rétrogradés qu'à six points de la zone de relégation. Dans son communiqué, l'ASSE dit d'ailleurs "prendre acte" de la sanction du jour et rappelle à ses supporters "qu’elle demeure sous un sursis de retrait de trois points et de deux rencontres à huis clos total à la suite des incidents parvenus le 29 mai dernier lors du barrage retour contre Auxerre".

Des débordements dès la 26e minute

Lors du match face à Metz, le kop nord s'était emporté à la 26e minute lorsque le buteur messin originaire de Lyon, Georges Mikautadze, célébrait (déjà) le troisième but des Grenats en mimant le chiffre 69. S’en était suivies des échauffourées en tribune notamment avec un supporter messin, pourtant interdit de déplacement par un arrêté préfectoral. Nicolas Rainville, l’arbitre de la rencontre, avait alors interrompu le match et renvoyé les 22 acteurs aux vestiaires pendant une douzaine de minutes.