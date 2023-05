Bordeaux-Laval: Maja rate deux penalties en trois minutes

Lors de la victoire (3-0) de Bordeaux face à Laval ce samedi à l'occasion de la 36e journée de Ligue 2, l'attaquant bordelais Josh Maja a manqué deux penalties en trois minutes juste avant la pause. Cela n'a pas empêché les Girondins de l'emporter facilement pour continuer à croire à la montée.

Les supporters de Bordeaux ont vu du spectacle ce samedi face à Laval. En ouverture de la 36e journée, les Girondins ont facilement disposé des Mayennais (3-0) et entretiennent l'espoir d'une remontée en Ligue 1, un an seulement après la descente. Les hommes de David Guion ont été parfaitement lancés par l'ouverture du score de Yoann Barbet dès la 3e minute, avant que Zurab Davitashvili ne donne deux buts d'avance à Bordeaux.

L'avance des Bordelais aurait être bien plus conséquente à la pause, notamment avec deux penalties obtenus dans le temps aditionnel. Sur le premier, Bakwa a été accroché par Alexis Sauvage, mais le gardien s'est parfaitement rattrapé en stoppant la tentative de Josh Maja.

Bordeaux met la pression sur Metz

L'international nigérian aurait pu conjurer le sort deux minutes plus tard, de nouveau sur penalty. Mais le numéro 9 des Girondins s'est encore manqué et n'a pas cadré sa frappe, alors que Sauvage était pris à contre-pied. Deux échecs coup sur coup qui ne freinent pas les ambitions girondines, d'autant que Stian Gregersen a ajouté un troisième but pour sécuriser la victoire de Bordeaux, la 20e de la saison.

Les coéquipiers de Yoann Barbet prennent quatre points d'avance sur Metz avant le déplacement des Grenats à Guingamp dans la soirée (19 heures).