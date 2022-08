Ligue 2: Bordeaux négocie des baisses de salaire avec ses joueurs

Bordeaux, dont la masse salariale est encadrée par la DNCG, va rencontrer ses joueurs pour négocier des baisses de salaires afin de pouvoir valider les contrats de ses recrues.

Initialement relégués en National par la DNCG, les Girondins de Bordeaux ont finalement été maintenus en Ligue 2 il y a une semaine. Une décision suite à un appel devant le CNOSF et une audience face au COMEX de la Fédération Française de Football (FFF). Depuis, le gendarme financier du football français a acté un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations au budget. De quoi obliger le club dirigé le Président Gérard Lopez à serrer d'avantage la ceinture de son club.

S’ils veulent recruter ou homologuer les contrats de Yoann Barbet (29 ans) et Vital N’Simba (29 ans), arrivés libres en début de préparation et qui s’entrainent depuis un mois avec le groupe, Bordeaux doit dégraisser pour plus de trois millions d’euros sur sa masse salariale. Comme annoncé par Sud-Ouest un courrier a bien été envoyé aux joueurs pour les convoquer à un entretien avant de leur proposer de baisser leur salaire, à hauteur de 20%.

Un international a accepté de baisser son salaire

Selon les informations de RMC Sport, quelques joueurs ont accepté de baisser leurs émoluments pour aider le club. Une des recrues d'Admar Lopes la saison passée, international dans son pays a validé cette nouvelle mesure. L’effectif bordelais est en pleine réflexion sur ce sujet.

"Je n’ai pas encore eu de discussion avec la direction, a confié l’attaquant Josh Maja, qui fait partie des salaires importants du groupe, en conférence de presse avant d’affronter Rodez. Pour moi c’est important d’aider le club s’il en a besoin. Cela dépendra des attentes du club." Plusieurs membres de l'effectif ont, eux, refusé notamment certains "lofteurs" envoyés avec la réserve pour s’entrainer. Une situation surveillée de très près par l'UNFP, syndicat majoritaire des joueurs.

Selon l'article 761 de la charte sur les baisses de salaire, les clubs ont la faculté de diminuer collectivement la rémunération. Mais le silence du joueur ou la poursuite du contrat aux nouvelles conditions (avec l'application de la baisse) ne vaut pas un accord de sa part. Cela passe donc forcément par un accord écrit du principal intéressé. L'UNFP estime qu'un refus ne pourra pas être considéré comme une faute grave et ne pourra pas justifier un licenciement économique. Les Girondins sont dans l’obligation de négocier avec chaque joueur pour envisager une baisse des salaires. Cette mesure ne permettra pas à Bordeaux d’économiser suffisamment pour abaisser sa masse salariale au montant voulu par la DNCG, il faudra surtout vendre pour que l’horizon du mercato girondin s’éclaircisse enfin.