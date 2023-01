Ligue 2: "Consternation et colère", les supporters sochaliens protestent après le refus de leur club de reporter le match contre Caen

Après le refus du FC Sochaux-Montbéliard de reporter le match de la 19e journée de Ligue 2 contre Caen, programmé le jour des obsèques de la femme du coach normand Stéphane Moulin, des supporters de la "communauté sochalienne" ont publié un communiqué ce jeudi après-midi. Ils disent avoir appris la nouvelle "avec consternation et colère" et estiment que les valeurs véhiculées par le FCSM sont "foulées au pied".

L'indignation après l'attitude du FCSM n'a pas tardé à être partagée par les supporters sochaliens. Ce jeudi, le club du Doubs a annoncé sa décision de maintenir le match de la 19e journée de Ligue 2 contre Caen ce samedi 14 janvier à 15h, jour des obsèques d’Armelle Moulin. La femme de Stéphane Moulin, le coach normand, est décédée des suites d’un cancer.

"Refuser un report à une date ultérieure est indigne des valeurs que nous défendons"

Dans un communiqué, "la communauté sochalienne", un groupe de supporters de l'actuel 3e du championnat, a partagé son désarroi devant une telle nouvelle. "Nous, supporters du FC Sochaux-Montbéliard, avons appris avec consternation et colère le refus de notre directeur général et de notre direction d'accéder à la requête du Stade Malherbe de Caen de reporter le match en raison de la disparition tragique de madame Armelle Moulin", est-il écrit.

Les raisons logistiques avancées par le club doubiste pour justifier le refus de ce report ne sont, pour eux, pas forcément justifiables. "Avancer la tenue de la rencontre au vendredi soir, 18h45, tel que le proposait le diffuseur selon ses seuls intérêts (...) paraissait incongru, autant pour le club que pour les supporters. Toutefois, il apparaît plus clair encore que refuser, comme semblent l'indiquer plusieurs sources (...), un report à une date ultérieure, le dimanche 15 janvier, le lundi 16 ou le week-end suivant alors que les deux clubs sont éliminés de la Coupe de France, est indigne des valeurs que nous défendons."

Samuel Laurent et la direction sochalienne épinglés

Défenseurs de l'identité de leur club, le groupe de supporters évoque un choix qui "foule au pied chacun des engagements auxquels nous sommes viscéralement attachés". De plus, il cible frontalement la direction sochalienne en exigeant des éclaircissements.

"Force est de constater que Samuel Laurent (le directeur général) et l'ensemble de la direction du FCSM contreviennent gravement aux engagements qui sont les nôtres, et nous refusons de nous y associer. Nous exigeons de notre directeur général une communication claire et sans délai quant aux éléments véritables ayant conduit à cette décision (...) nous assurons l'ensemble du Stade Malherbe de Caen, ses supporters, ses joueurs, ses salariés et bien évidemment son entraîneur Stéphane Moulin, de notre soutien sans failles dans l'épreuve traversée, et aurions souhaité que notre club se distingue selon la grandeur qui est la sienne, plutôt que la médiocrité de ceux qui l'incarnent."