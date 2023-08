Ligue 2: il y aura bien 20 clubs en 2023-2024 (avec Sochaux ou Annecy)

La Ligue 2 comptera bien 20 clubs lors de la saison 2023-2024 malgré la menace de relégation administrative qui règne sur Sochaux. Si ce cas se produit, Annecy, relégué sportivement, sera promu.

Selon L’Equipe, la Ligue de football professionnel (LFP) a décidé de maintenir un championnat de Ligue 1 à 20 équipes malgré la menace de relégation administrative qui plane au-dessus de Sochaux. Il avait été envisagé un temps de démarrer la saison, samedi, avec 19 équipes en cas de rétrogradation d’un de ses membres pour raisons financières. Un scénario qui aurait pu s’inscrire dans le cadre des discussions pour le passage du championnat à 18 clubs (comme en L1 cette saison). Ce ne sera pas le cas.

Sochaux fixé ce mardi

Selon les dernières délibérations de la LFP, il y aura bien 20 équipe avec Sochaux, s’il est maintenu, ou Annecy, qui sera promu si le FCSM est rélégué en National ou dépose le bilan. Sochaux a défendu son cas devant le CNOSF (Comité national olympique et sportif français) lundi et doit connaitre la décision ce mardi.

Un certain optimisme était de mise dans les rangs de Sochaux et Peugeot après la remise du dossier au CNOSF. Après avoir réuni 8 millions d'euros sur les 12 attendus par le CNOSF pour éviter le dépôt de bilan du FC Sochaux, Romain Peugeot attendait que Nenking, propriétaire du club, apporte les 4 millions d'euros restants. Face au refus du conglomérat chinois de continuer à investir dans le club, Romain Peugeot a réussi à réunir un dossier "suffisant" pour le maintien du club en Ligue 2, selon l'AFP. L'arrière-petit-fils du fondateur du club se prévaut donc d'un dossier "structuré, solide, complet et suffisant pour être présenté au CNOSF".

A quoi doit s'attendre Sochaux après son audition au CNOSF ? / Avec Yanis Zoubeidi Defert, avocat au barreau d'Epinal – 31/07 10:09

Si le CNOSF formule une proposition à propos du maintien de Sochaux en Ligue 2, ce sera ensuite au COMEX de la FFF de suivre, ou non, l'avis du CNOSF. En cas de décision défavorable, Annecy, relégué sportivement lors de la dernière journée en raison de la victoire de Rodez à Bordeaux lors d’un match arrêté après l’agression d’un joueur ruthénois par un supporter bordelais, serait maintenu au deuxième échelon.