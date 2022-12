Ligue 2: l'incompréhensible boulette de Dreyer, qui précipite Saint-Etienne vers une nouvelle défaite

De retour à la compétition ce lundi, Saint-Etienne a perdu sur le terrain du FC Annecy (2-1) dans un match comptant pour la 16e journée de Ligue 2. Les Verts regretteront les occasions manquées et le deuxième but encaissé, franchement évitable.

Près d'un mois et demi après son dernier match de championnat (le 12 novembre), Saint-Etienne a repris ses mauvaises habitudes ce lundi. En déplacement sur le terrain du FC Annecy, l'ASSE a sombré (2-1), confirmant son statut de lanterne rouge de Ligue 2 avant même les autres résultats de la 16e journée.

L'équipe de Laurent Batlles a loupé ses deux entames de période. Moïse Sahi Dion a signé les deux buts de la partie (2e, 51e). Après une jolie ouverture du score d'une talonnade, le joueur de 21 ans a profité d'un énorme cafouillage en début de seconde période (51e).

Charbonnier a effectué ses débuts

Sur une première frappe de Moïse Sahi Dion, Matthieu Dreyer a repoussé tant bien que mal. Léo Pétrot a tenté de dégager le ballon qui filait dans le but mais sa frappe a été touchée par Dreyer, qui ne savait plus trop quoi faire... et est resté totalement bloqué devant son but. Le moment de flottement a profité à Moïse Sahi Dion, bien attentif pour marquer.

Tout était parti pourtant d'un corner où Dreyer avait réussi une belle intervention. Mais le portier pourra forcément s'en vouloir pour son apathie. Sous le déluge, Léo Pétrot a redonné de l'espor (76e) aux Verts à l'issue d'un corner sous le signe aussi de l'approximation.

Pour sa première dans son nouveau club, Gaëtan Charbonnier, entré en cours de partie, a eu lui des opportunités pour égaliser, sans succès. L'ancien d'Auxerre et ses coéquipiers pourront regretter les occasions manquées face à une équipe plutôt réaliste. Vendredi, Saint-Etienne devra se reprendre face à Caen pour mettre fin à une série de trois défaites.