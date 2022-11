Saint-Etienne: "On a touché le fond" déplore Soucasse, des renforts attendus au mercato

L’AS Saint-Etienne s’est enfoncée un peu plus dans la crise après s’être inclinée à domicile face à Rodez (0-2) samedi lors de la 15e journée de Ligue 2. Alors que le Chaudron gronde, Jean-François Soucasse, président exécutif des Verts, n’a pas annoncé de décision à chaud mais veut relever la tête. Abattu, Laurent Batlles a évoqué le mercato d'hiver.

Saint-Etienne n'en finit pas de couler. Au plus bas en Ligue 2, les Verts ont encore chuté samedi face à Rodez (0-2), moins de dix jours après un autre revers face à cet adversaire au 7eme tour de la Coupe de France. Avec ce nouveau revers, l’ASSE s’enfonce dans la crise et creuse son fossé avec ses fans, dont une grande partie a déserté les tribunes du stade Geoffroy-Guichard avant le coup de sifflet final.

"Nous avons touché le fond, soupire Jean-François Soucasse, président exécutif des Verts, présent aux côtés de Laurent Batlles en conférence de presse d'après-match. On a aussi touché les limites d’une équipe qui après avoir montré de belles choses est aujourd’hui en difficulté." Egalement très abattu, le coach stéphanois s’est dit "désolé" pour les spectateurs venus nombreux dans le Chaudron. "Je n’étais pas habitué à vivre de tels moments dans ce stade."

"Des joueurs à changer" selon Batlles

Ces constats établis, à quels changements faut-il s’attendre ? "Il y a des attitudes qui ne sont pas bonnes, des joueurs à changer, un mercato à mettre en place, répond l’ex-coach de Troyes. Il y a beaucoup de choses à choses à changer pour au moins revenir à un classement honorable (l'ASSE est 19e avant Niort-Nîmes, ndlr)."

Soucasse: "Ne vous inquiétez pas, j’ai entendu les critiques, les chants…"

Dans la foulée, Jean-François Soucasse a refusé d’annoncer des décisions à chaud. "Dans ces moments, il n’y a jamais de jugement juste. On va discuter entre nous. On a la chance d’avoir une trêve. Ma responsabilité est d’apporter à Laurent le maximum de solutions. On est abattu. Ce soir, c’est une défaillance collective. Je dois être à côté de Laurent. Ne vous inquiétez pas, j’ai entendu les critiques, les chants… Quand on aime son club, son métier, soit on baisse la garde, c’est l’arme des faibles. On va voir tous ensemble comment reprendre le cours d’un projet collectif, en ajoutant une exigence individuelle supérieure. Car on est bien obligé de faire le constat que nous ne sommes pas au rendez-vous."

Le dirigeant des Verts a indiqué ne pas avoir eu de contact avec les actionnaires après cette défaite. Prochain rendez-vous pour Saint-Etienne, le 26 décembre, sur la pelouse d'Annecy.