Ligue 2: le match entre le Paris FC et Amiens reporté… à cause de l’état catastrophique de la pelouse

La Ligue de football professionnel a officialisé ce vendredi le report de la rencontre entre le Paris FC et Amiens, comptant pour la 23e journée de Ligue 2. En cause: l’état catastrophique de la pelouse, un problème de longue date du côté de Charléty.

Les spectateurs et téléspectateurs du 8e de finale de Coupe de France entre le Paris FC et Annecy, qui s’est tenu mercredi, ne seront absolument pas surpris d’apprendre la nouvelle. Alors que la pelouse du stade Charléty (Paris) a posé de gros problèmes en milieu de semaine, la Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé ce vendredi que le match de la 23e journée de Ligue 2 entre les Parisiens et Amiens (samedi à 19h) n’allait pas avoir lieu.

"Suite au compte-rendu de visite d’un délégué de la LFP à Paris le 10 février 2023, la Commission des Compétitions a pris connaissance de l’état actuel de la pelouse du stade Charléty qui ne permet pas d’assurer la sécurité des acteurs du jeu pour la rencontre Paris FC–Amiens SC", écrit la Ligue dans un communiqué. La date du report n’est pas encore connue. "Nous reviendrons très rapidement vers les supporters déjà détenteurs de places pour les modalités billetterie", précise le PFC sur son site internet.

La pelouse de Charléty mercredi lors du 8e de finale de Coupe de France entre le Paris FC et Annecy © Icon

Une pelouse changée... l'été dernier

Mercredi, l’état catastrophique de la pelouse a fait l’objet de nombreuses critiques. "Venez jouer dessus ! Il y a des zones où c’était injouable. C’est désolant, s’était emporté Thierry Laurey, le coach du PFC, après la défaite de son équipe aux tirs au but contre Annecy (1-1, 5 tab à 6). Je suis plus énervé par ça que par l’élimination. Ce n’est pas deux coups de râteau à la mi-temps qui vont changer grand-chose… On doit s’adapter à cet environnement hostile où il est difficile de manœuvrer le ballon. On peut faire du poids, du javelot mais c’est tout, sauf un terrain de football… C’est déjà bien d’essayer de faire un semblant de football sur un tel terrain…"

La pelouse de Charléty, qui posait déjà problème la saison passée, a pourtant été changée l’été dernier. Mais, malgré les 240.000 euros investis par la mairie de Paris, la situation ne s'est pas améliorée. Selon Le Parisien, une plaque de 3.000 m² de pelouse doit être changée dans les prochains jours. Avant une décision plus radicale à la fin de la saison avec la pose d'une pelouse hybride, réclamée depuis un long moment ?