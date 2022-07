Ligue 2: les supporters de Saint-Etienne interdits de déplacement à Dijon

La préfecture de Côte-d’or a publié cette semaine un arrêté pour interdire le déplacement des supporters de l’AS Saint-Etienne le 30 juillet lors du premier match de Ligue 2 à Dijon.

Privés de Geoffroy-Guichard pour quatre rencontres après les incidents du barrage contre Auxerre, les supporters de Saint-Etienne ne pourront pas non plus soutenir leur équipe à l’extérieur pour le lancement de la saison en Ligue 2. Le préfet de Côte-d’or a officialisé cette semaine l’interdiction de déplacement des fans stéphanois à Dijon lors de la première journée de L2. Tout individu se revendiquant comme supporter de l’ASSE sera interdit aux abord du stade Gaston Gérard.

"Le samedi 30 juillet 2022 de 10h00 à 22h00, il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporters de l’Association Sportive de Saint-Étienne (ASSE) ou se comportant comme tel, d’accéder au stade Gaston Gérard et de circuler ou stationner sur la voie publique dans le périmètre délimité en annexe", a précisé le représentant de l’Etat sans son arrêté.

Le comportement des fans épinglés

Le préfet de Côte-d’or a justifié sa décision en raison des incidents et violences en marge du barrage L1/L2 contre l’AJ Auxerre et en Coupe de France contre Jura Sud lors de la saison 2021-2022. Mais l’officiel en charge de la sécurité de la rencontre a également souligné un manque de place pour les supporters des Verts dans l’enceinte du DFCO.

"L’affluence des spectateurs attendus devrait avoisiner les 10 000 spectateurs et que le 'parcage visiteurs' sera insuffisant pour accueillir les supporters stéphanois", a encore assuré le préfet de Bourgogne et de Côte-d’or dans son document. Au-delà de la mobilisation des forces de police pour la sécurisation de "quartiers sensibles" en proie à des phénomènes de violences urbaines dans la ville de ville de Dijon, le préfet Fabien Sudry a aussi appuyé son interdiction de déplacement par les relations "particulièrement détériorées" entre les supporters stéphanois et les dirigeants du club du Forez.

Les fans des Verts ne décolèrent pas contre la direction

Relégué en Ligue 2, Saint-Etienne va chercher à retrouver l’élite au plus vite. L’absence de ses supporters lors du premier match de la saison, un choc face à un autre candidat à la montée, risque de porter préjudice aux protégés de Laurent Batlles. Dans plusieurs messages postés sur les réseaux, l’Association de Défense des Supporters Stéphanois a regretté la décision du préfet de Cote-d’or. Un arrêté des pouvoirs publics, pris selon les fans, après la fin de non-recevoir lancée par la direction de l’ASSE.

Les supporters accusent ainsi les représentants du club d’avoir indiqué au préfet lors d’une réunion avoir "stoppé le dialogue" avec les associations d’ultras. De fait, aucun plan pour le déplacement des fans n’a été prévu et le représentant de l’Etat n’a alors pas eu d’autre choix que d’interdire la présence de supporters des Verts à Dijon lors du choc inaugural de la première journée de Ligue 2.