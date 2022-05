Ligue 2: les supporters toulousains vont suivre le match à Rodez… à l’extérieur du stade

La montée acquise en Ligue 1 depuis la semaine dernière, le Toulouse Football Club se rend ce lundi soir à Rodez (20h45) pour tenter de valider le titre de champion de France de Ligue 2. L’équipe toulousaine sera soutenue par des centaines de supporters qui ont choisi de pousser les leurs, mais une fois n’est pas coutume à l’extérieur du stade. Explications.

Une semaine après avoir officialisé son retour en Ligue 1, il ne manque qu’une victoire au TFC pour obtenir le titre de champion de France de Ligue 2, qui serait le troisième de son histoire (après 1982 et 2003). L’objectif est atteignable en déplacement chez le voisin Rodez (17e), qui lutte de son côté pour le maintien. Après l’euphorie de la montée la semaine passée, les joueurs de Philippe Montanier comptent bien aller chercher cette récompense et améliorer leur total de points (80 actuellement), déjà un record historique à trois matchs de la fin. Marqués par l’ambiance de feu au Stadium face à Niort, les Toulousains seront encore soutenus au stade Paul Lignon ce soir.

Le parcage visiteurs pas totalement vide

Mais l’enceinte étant assez restreinte (moins de 2000 places) et en travaux, les Indians, groupe d’ultras toulousains, ont pris une décision radicale : aucun de leurs membres n’occupera une des 85 places disponibles pour cette rencontre. "Impossible pour nos d’écarter des membres de notre tribune… aucun supporter toulousain ne mérité plus qu’un autre de vivre ce moment", ont-ils écrit dans un communiqué cette semaine. Mais à l’inverse, ils ont tout de même incité les fans à se déplacer à Rodez pour y vivre le match à l’extérieur du stade. Ainsi, des bus sont annoncés complets et partiront de Toulouse à 17h, pour effectuer les 150 km de distance entre les deux villes.

Les supporters toulousains seront à quelques dizaines de mètres de l’enceinte et veulent vivre ça de manière intense. Sans compter que d’autres supporters comptent se rendre dans l’Aveyron par leurs propres moyens, le centre-ville de Rodez pourrait bel et bien être envahi et prendre les couleurs violettes lors de cette soirée. Par ailleurs, le club n’a pas voulu empêcher d’autres supporters, lambda et non affiliés aux groupes ultras, de voir le match et des places ont donc été vendues. Le parcage toulousain ne devrait ainsi pas être complètement vide ce soir, mais la soirée sera vraiment particulière à Rodez.