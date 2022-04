Toulouse: envahissement de terrain, douche de champagne, message pour Riolo… Les folles célébrations après la montée en Ligue 1

Toulouse a battu Niort ce lundi lors de la 35e journée de Ligue 2 (2-0) et est assuré de retrouver la première division la saison prochaine. Joueurs et supporters ont dignement célébré ce retour dans l’élite, dans un Stadium en fusion.

Il y a un peu moins d’un an, Damien Comolli était furieux après une possible erreur arbitrale contre Toulouse lors des barrages L1/L2. Ce lundi, le président de Toulouse est tout sourire. Cette fois c’est fait, le Téfécé retrouve la Ligue 1 après deux ans d’attente.

Au terme d’un nouveau succès contre Niort (2-0) lors de la 35e journée, le Téfécé a assuré sa promotion dans l’élite. Avec onze points d’avance sur Auxerre, troisième avec 65 points, Toulouse ne peut plus être privé d’un retour en Ligue 1.

Un envahissement terrain malgré les annonces

A plusieurs reprises sur les réseaux sociaux ce lundi et tout au long du match contre Niort, Toulouse avait demandé à ses fans de ne pas envahir le terrain afin d’éviter des sanctions de la part de la LFP. Mais les supporters des Pitchounes n’ont pas écouté leurs dirigeants. Dès le coup de sifflet final, des centaines de personnes ont déferlé sur la pelouse du Stadium pour un superbe instant de communion avec leur équipe. Vu l’engouement et la bonne ambiance du soir, les dirigeants toulousains n’en voudront certainement pas trop à leurs fidèles.

"Oui (c’est un moment spécial). Surtout quand tu vois tous les supporters qui sont là et qui nous ont soutenu toute la saison, a réagi le capitaine toulousain Brecht Dejaegere auprès de beIN Sports. C’est bien de pouvoir leur donner quelque chose. […] On a toujours été capables de faire un pas plus haut et à la fin cela a payé. J’ai déjà eu de beaux moments dans ma carrière et c’en est un nouveau. On va tout faire pour être prêt pour la Ligue 1."

Des tee-shirts "spécial" Ligue 1... et Riolo

Du côté des joueurs toulousains, avant de célébrer avec leur public, on a bien pensé à revêtir des tee-shirts pour le retour en Ligue 1. Mais plutôt que de faire du classique, le club de Ville rose a innové avec des slogans amusants et supposés rappeler quelques habitudes de l’élite. Après un petit message pour le VAR qui habitue les joueurs à "célébrer un but trois minutes après", les Toulousains ont bien l’intention de "ne pas être d’accord avec D.Riolo" ou au contraire de faire "la première page de L’Equipe".

Autant de petites phrases qui en disent long sur la belle atmosphère qui règne dans ce club et dans le groupe de Philippe Montanier. L’entraîneur de 57 ans a lui aussi savouré cette accession dans l’élite.

"Je craignais cette équipe de Niort mais là on peut parler de fête. On a fait une saison fantastique et on a encore fait un gros match face à une bonne équipe. Je suis content de voir mon président comme cela, je ne l’avais pas encore vu ainsi (tout heureux en train de célébrer la promotion, ndlr), a exulté l’entraîneur des Violets. […] Au-delà de la réussite, c’est une aventure humaine avec des joueurs, un staff, une direction et un président. Il y a toujours eu une grosse unité. J’ai un groupe de joueurs fantastique."

Des tee-shirts spécial Ligue 1 et Daniel Riolo à Toulouse, le 25 avril 2022 © DR beIN Sports

La soirée s’est ensuite poursuivie dans les vestiaires où les joueurs de Toulouse ont abondamment célébré à coup de bouteilles de champagne. Quelques minutes en privé (mais sous l’œil des caméras), dans l’intimité du groupe, avant de prendre la direction de la tribune présidentielle.

Face aux milliers de supporters toujours présents au centre du terrain, les joueurs ont entonné plusieurs cris de guerre repris par la foule. De beaux moments de liesse entre fans et footballeurs. Cette fois c’est fait, Toulouse est de retour en Ligue 1. Prochain objectif: le titre en Ligue 2.