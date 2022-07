Ligue 2: "On est des enfoirés, on n’est pas respectés", la colère du président de Villefranche après le sauvetage de Bordeaux

La FFF a décidé ce mercredi de valider le maintien de Bordeaux en Ligue 2 pour la saison 2022-2023 alors que le club de Villefranche-Beaujolais espérait être promu. Interrogé par RMC Sport, le président Philippe Terrier a partagé sa colère en taclant la décision du Comex.

Bordeaux reste finalement en L2 et par conséquent Villefranche en National 1, quel est votre sentiment?

C’est une grande déception. Tout le club et la région se disaient que c’était possible et mérité.



Cette décision ne vous semble pas justifiée?

J’aimerais arrêter de commenter tout cela. Comparez juste la situation de Sète avec celle de Bordeaux et vous comprendrez que cela n’a ni queue ni tête. Je ne veux plus en parler. Si on pense qu’il y a une justice à deux vitesses… Si Coluche était là, il aurait le mot qui convient pour expliquer la situation. On est des enfoirés, on n’est pas respectés, il n’y a rien de plus à dire.

Vous pensez que Bordeaux s’est sauvé parce que c’est Bordeaux?

C’est plus qu’une évidence. On le voit tout de suite avec la ministre qui s’est réjouie sur les réseaux: "super Bordeaux est sauvé" quand on entend qu’elle n’a pas eu de relations avec Bordeaux avant. Je veux bien essayer de faire semblant d’y croire.

Existe-t-il un recours possible pour Villefranche?

Non, on est un petit club, on veut surtout se sauver en National. Vu le bazar qui a été mis, aujourd’hui la seule chose qu’il va falloir c’est sauver la saison. Il va falloir vite se remettre au travail et arrêter de parler de tout ça. On aime le foot, j’ai des joueurs et un coach passionné. On oublie les histoires de gros sous et on se fait plaisir en pratiquant le sport qu’on aime.

Et concernant le recrutement?

Cela va être plus simple mais il va falloir qu’on aille vite. Au moins quand on aura un entretien avec un joueur on saura lui dire dans quel championnat on va jouer. On saura aussi lui donner un niveau de salaire. Les salaires de Ligue 2 ne sont pas les mêmes qu’en National. On saura faire une proposition à un joueur.

La campagne de recrutement était en pause à Villefranche?

Elle était complètement impossible parce que dans un cas, il fallait des joueurs d’expérience qui avaient déjà vécu la Ligue 2, vu qu’on a très peu de joueurs qui l’ont connue. Ces joueurs-là ne voulaient pas venir si on restait en National. Après il y a des joueurs qui étaient intéressés par Villefranche pour jouer en National mais qu’on pensait un peu légers pour nous apporter de l’expérience pour se maintenir en Ligue 2. Maintenant on sait ce qu’on a à faire.

Comment voyez-vous la saison à venir?

On est un petit club, on sera certainement dixième ou douzième budget de National. On va jouer le maintien pour commencer et si on arrive à bien travailler, on ira peut-être chercher autre chose. Il y a six descentes, on n’est pas dans les six plus petits budgets mais pas loin donc avant tout il faut se sauver, c’est le plus important.