Ligue 2: mercato, résultats, huis clos... le début de saison très inquiétant de Saint-Etienne

Monument du football français, Saint-Etienne continue à enchainer les coups durs. Désireux de remonter dans l’élite le plus rapidement possible, les Verts pointent à la dernière place en Ligue 2 avec -1 point au compteur. Le match de ce samedi contre Le Havre semble presque déjà décisif.

Nous ne sommes qu'au mois d'août et un parfum de pessimisme flotte déjà aux dessus des têtes à Saint-Etienne. Après la relégation en Ligue 2 en fin de saison dernière, après les incidents du dernier match, après un été délicat, les Verts sont derniers du championnat... avec un total de points négatif (-1), résultat des sanctions infligées au club. La réception du Havre ce samedi, pour la quatrième journée de L2, a déjà des allures de match décisif.

Un retard de point toujours pas rattrapé

L’AS Saint-Etienne a payé très cher les agissements de certains de ses supporters lors de la défaite en barrage contre Auxerre, validant alors la descente du club en Ligue 2. En colère, des fans présents à Geoffroy-Guichard en mai dernier étaient descendus sur la pelouse et avaient visé les tribunes avec des feux d’artifice et des fumigènes. En réponse à ces scène de chaos, la LFP a sanctionné les Verts d’un retrait de six points, dont trois avec sursis.

Une terrible manière de débuter l’opération remontée dans l’élite. Afin de se donner les chances de réaliser cet objectif, les dirigeants ont fait appel à un ancien de la maison pour occuper le banc de touche: Laurent Batlles. Ce dernier avait permis à Troyes de remonter dans l’élite en 2021.

Mais après trois matchs de championnat, le bilan est inquiétant. Avec une défaite d’entrée contre Dijon (2-1) et deux matchs nuls face à Nîmes (1-1) et Quevilly Rouen (2-2), les Verts sont derniers et comptent -1 point. C’est dans cet état de forme que les coéquipiers d’Etienne Green recevront le Havre ce samedi (à 15h). Une occasion de soit lancer la saison, soit plonger encore plus dans le doute.

Un huis clos qui fait mal

Le chaudron de Geoffroy-Guichard a rarement sonné aussi creux. Dans la lignée des sanctions prononcées par la LFP, les Verts doivent évoluer, le temps de quatre matchs, dans un stade à huis clos. Difficile, dans ce contexte, pour les joueurs de se surpasser. Vu le début de saison avec un solde de points encore dans le négatif, la présence des fans serait sans doute un bonus énorme pour cette équipe toujours à la recherche de sa première victoire en championnat.

Pour ne rien arranger, les Magic Fans 1991 ont publié un communiqué dans lequel ils partagent le flou actuel concernant les conditions de leur futur accueil à Geoffroy-Guichard: "Nous ne disposons d’aucune information supplémentaire sur les conditions d’accès qui seront mises en place par notre propre club, dans notre propre stade."

Malgré cette incertitude, les fans comptent bien être au rendez-vous lorsque le huis clos sera levé, mais ont tout de même tenu à envoyer un message aux dirigeants: "Nous ne lâcherons jamais. Que ce soit pour pousser les nôtres dans cette période sportivement sombre comme pour les agissements des actionnaires, nous nous préparons à retourner au stade dès que possible, sous réserve de conditions acceptables."

Quid du mercato?

Principale conséquence de la descente en Ligue 2, de nombreux cadres de l’effectif ont plié bagage lors du mercato estival: Wahbi Khazri (Montpellier), Romain Hamouma (AC Ajaccio), Denis Bouanga (Los Angeles), Arnaud Nordin (Montpellier). Pour les remplacer, sans avoir à dépenser de grosses indemnités, les Verts se sont orientés vers des prêts et transferts gratuit (Anthony Briançon, Victor Lobry, Mathieu Cafaro et Victor Lobry pour ne citer qu’eux).

Lors de la présentation de la septième recrue stéphanoise Benjamin Bouchouari, l’ancien joueur et désormais dirigeant Loïc Perrin a confirmé que d’autres recrues devraient arriver.

Qui dit recrutement, dit forcément temps d’adaptation. En bouleversant une grande partie de son effectif, Saint-Etienne a pris le risque d’être confronté à un retard à l’allumage. Chose que Laurent Batlles avait prévue: "Je savais que ce mois d’août allait être compliqué. Il faut créer et recréer beaucoup de choses. Ça fait partie de notre métier. Sur le terrain, on veut mettre des choses en place qui nous permettrons de progresser. C’est le lot des équipes qui se reconstruisent."

Un rachat avorté

Depuis plusieurs mois, Saint-Etienne est concerné par des rumeurs de rachat. Plusieurs candidats ont été évoqués, notamment Olivier Markarian qui avait vu son offre être refusée en 2021, ainsi qu’un prince cambodgien Norodom Ravichak. Mais l’affaire s’est mal terminée avec ce dernier puisque le club a porté plainte contre le prétendant pour "usage de faux" et "tentative d’escroquerie."

Après tant d’échecs, les Verts semblaient avoir trouvé la perle rare avec le milliardaire américain David Blitzer. Mais en juillet dernier, un proche des propriétaires Bernard Caïazzo et Roland Romeyer a annoncé auprès de l’AFP l’échec des pourparlers: "La période de négociation exclusive a pris fin sans aboutir à un accord (…) elle n’a pas été prolongée." Depuis cette annonce, les deux dirigeants ont annoncé n’avoir "reçu aucune offre ferme du rachat du club".

En mai dernier, le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau s’était agacé, auprès du Parisien, de voir les discussions pour la vente du club trainer autant en longueur: "En politique comme dans le sport, il faut dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit. Ils disent qu’ils vont vendre le club, qu’ils le fassent!"

Batlles tourné vers un avenir positif

Ce samedi, Saint-Etienne peut lancer sa saison en venant à bout du Havre. À l’image des Verts, les Normands n’ont toujours pas connu la victoire en championnat avec deux matchs nuls et une défaite. Si les hommes de Batlles n’avaient pas eu ce retrait de point, ces derniers auraient le même bilan comptable que leur adversaire, à savoir deux points et seraient situés entre la 14e et 16e place.

Face aux Havrais, l’ancien milieu de terrain espère voir son équipe entamer une série de victoires: "Quand vous faites une défaite et deux nuls, une victoire peut faire passer un cap. On aimerait faire cette bascule. Sur les derniers matchs, il a manqué certaines choses, mais nous avons la capacité de marquer à chaque match, tenir le ballon, de se projeter et créer des occasions." Il y a presque déjà urgence.