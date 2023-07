Ligue 2: un accord trouvé pour le rachat de Sochaux

Un accord a été trouvé entre le groupe Nenking et Romain Peugeot pour le rachat du FC Sochaux. Comme indiqué par France Bleu, une information confirmée par RMC Sport, l’actionnaire chinois du club et l’arrière-petit-fils du fondateur ont trouvé un terrain d’entente.

Romain Peugeot s’est engagé à verser huit millions d’euros pour le rachat du FCSM en mobilisant des investisseurs et en étant soutenu par les collectivités locales. Nenking, de son côté, doit verser quatre millions pour atteindre les 12 millions nécessaires au rachat.

Le CNOSF, la dernière chance d'annuler la rétrogradation en National 1

L'accord est pour l'instant sous la forme d'une lettre d'intention entre le groupe Nenking et Romain Peugeot. Nenking va rester actionnaire minoritaire de club et compléter la somme avancée par Romain Peugeot et ses investisseurs pour atteindre les 12 millions d'euros. Le but est bien de saisir le CNOSF dès ce mercredi. C'est Nenking qui doit le saisir.

Le CNOSF donnera ensuite son avis sur le maintien de Sochaux en Ligue 2. Le club n'a que jusqu'au 28 juillet pour saisir l'instance, sa dernière chance pour annuler la rétrogradation en National 1 infligée par la DNCG, le gendarme financier du football français.