Ligue 2: Vincent Planté, retraité depuis quatre ans, est entré en jeu pour Chambly

Lors du match entre Chambly et Amiens (2-0), ce samedi soir en Ligue 2, Vincent Planté, 40 ans et entraîneur des gardiens de Chambly, est entré en jeu pour palier la blessure du titulaire.

La situation a de quoi donner le sourire. Vincent Planté, 40 ans, est entraîneur des gardiens de Chambly depuis plusieurs saisons. Passé par Caen, Saint-Etienne et le Red Star durant sa carrière professionnelle, il est retraité depuis la fin de la saison 2016-2017. Ce samedi soir, contre Amiens, il est pourtant entré en jeu au début de la deuxième mi-temps.

Le nom de Planté a en fait été placé sur la feuille de match pour pallier les nombreuses blessures dans l’effectif de Chambly. Xavier Pinoteau, 38 ans et gardien titulaire du club de l’Oise, s’est cependant blessé durant la rencontre et a dû être remplacé. De quoi rejouer un match de Ligue 2 pour Vincent Planté, quatre ans et demi après le dernier avec le Red Star, en août 2015.

Sur la feuille de match depuis février

Une opportunité qui aurait pu se présenter un peu plus tôt pour Vincent Planté. En février dernier, à cause de plusieurs cas de Covid au sein de l’effectif de Chambly, l’entraîneur des gardiens avait déjà été appelé en renfort et aligné sur la feuille de match. Toujours dans le groupe depuis, il n’était jusque-là jamais entré en jeu.

L’histoire est belle, malgré tout. Chambly, qui s’est imposé 2-0 face à Amiens, reste 19e de Ligue 2, à trois points de Guingamp (18e) et quatre de Dunkerque (17e), mais le maintien n’est pas encore totalement impossible.