Ligue 2: Clermont dénonce des insultes racistes et xénophobes contre ses joueurs

Le club de Clermont s'est exprimé ce samedi au sujet d'injures racistes adressées à deux reprises à des joueurs de son équipe ou des membres du club sur les réseaux sociaux.

En marge de la réception du Havre ce samedi lors de la 33e journée de Ligue 2, le club de Clermont a tenu à défendre l’un de ses joueurs victime d’abus racistes sur les réseaux sociaux. L’actuel deuxième du classement de deuxième division a dénoncé les comportements de certains internautes après la dernière journée de championnat.

"Samedi 10 avril dernier, l’un de nos joueurs professionnels a reçu des messages privés à caractère raciste sur le réseau social Instagram", a indiqué le club auvergnat dans un communiqué partagé sur son site.

Avant de signaler un autre fait commis à l’encontre de jeunes issus du centre de formation: "Mercredi 14 avril, c’est un autre commentaire à connotation xénophobe qui a été détecté sur la page Facebook du club, a encore regretté Clermont Foot. En réponse à une publication mettant en avant l’arrivée de quatre jeunes joueurs au centre de formation."

"Le racisme est une abomination"

A l’image des footballeurs comme le Nantais Imran Louza ou l'ancien international tricolore Thierry Henry ou des clubs comme Arsenal, Chelsea ou Manchester United, le pensionnaire de Ligue 2 a été ciblé par des "comportements odieux" et "intolérables". Clermont a également tenu à rappeler son attachement à la diversité dans le football.

"Profondément attaché aux valeurs de respect, de fraternité, de solidarité et de tolérance, le club combattra sans relâche toute forme d’intimidation, de harcèlement, et de discrimination envers ses joueurs et l’ensemble de ses membres, a poursuivi le candidat à la montée dans l’élite dans son message. […] Le racisme est une abomination, totalement contraire aux valeurs du club et du football. Il ne doit pas avoir sa place sur les terrains, dans les tribunes et dans notre société. Le football, sport vecteur de valeurs humaines et universelles, doit rester un exemple d’un vivre-ensemble qui doit être défendu partout, tout le temps et sans relâche."

Face à une telle situation, Clermont a aussi confirmé sa volonté de combattre légalement les auteurs de ces messages de haine. Des signalements ont été réalisés auprès des entreprises propriétaires des réseaux sociaux concernés et des poursuites judiciaires ont même été engagées.

