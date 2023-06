Bordeaux-Rodez arrêté: les Girondins rendent les armes après la décision du CNOSF

Dans un communiqué publié ce mardi sur ses réseaux sociaux, Bordeaux a indiqué prendre acte et accepter la décision de la CNOSF, qui confirme la sanction d'un match perdu contre Rodez et d'un point de pénalité pour la saison 2023-2024.

Cette fois, Bordeaux semble bien s'être résigné. Après plusieurs recours légaux pour contester l'interruption du match face à Rodez le 2 juin dernier, qui lui a coûté la montée en Ligue 1, les Girondins ont annoncé ce mardi, dans un communiqué, "accepter" la décision du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), rendue un peu plus tôt dans la journée. Dans celle-ci, l'instance avait "entériné" (par son avis consultatif) la perte de la rencontre et confirmé que le club jouerait bien en Ligue 2 l'année prochaine, avec un point de pénalité.

"Le club accepte cette décision de l'instance de référence du sport français, qu'il avait saisi sans passer par les étapes habituelles d'appel dans le but d'obtenir une décision définitive dans les délais les plus brefs, compte tenu des contraintes de calendrier d'inter-saison", peut-on lire sur le Twitter des Girondins. Entendu par le CNOSF vendredi, le club avait fait de ce passage devant le Comité son dernier espoir de recours.

Une décision quand même jugée "injuste"

"Le club regrette cette décision injuste et disproportionnée puisqu'elle empêche le match d'être rejoué et entraîne la mise en oeuvre de sanctions sportives à cheval sur deux saisons", ont quand même tenu à nuancer les Girondins dans la suite du communiqué, déplorant notamment le point de pénalité avec lequel ils entameront l'exercice 2023-2024. "La séquence disciplinaire et sportive étant désormais close, il se concentre sur la préparation de la saison de Ligue 2 tout en se réservant le droit de poursuivre les autres procédures en cours pour faire toute la lumière sur les événements du 2 juin."

Bordeaux avait initialement été sanctionné par la Ligue de football professionnel, pour un incident survenu lors de la dernière journée de Ligue 2, face à Rodez. Alors qu'il célébrait un but pour le club aveyronnais, Lucas Buades y avait été bousculé par un supporter bordelais rentré sur la pelouse, ce qui avait causé une interruption, d'abord temporaire puis définitive, de la rencontre. Pour ces faits, le club s'est aussi vu contraindre à une fermeture pour deux matchs fermes, plus deux autres avec sursis, de la Tribune Sud du Matmut Atlantique.